Incroyable : offrez-vous le célèbre jeu vidéo FIFA22 pour PS5 à moins de 10 euros grâce à cette réduction de -88% sur Fnac !

Entrez sur le terrain avec FIFA22

Vous avez toujours rêvé de participer aux plus grands matchs de foot au côté de joueurs célèbres comme Kylian MBappé, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo ? C’est possible avec le jeu de simulation de foot FIFA22. Produit par Electronic Arts, le jeu vidéo FIFA22 vous permet de participer aux plus grands tournois de foot du monde avec un réalisme impressionnant grâce à la technologie Hyper Motion. Elle permet de retranscrire à la perfection les mouvements des joueurs, comme sur le vrai terrain. Avec FIFA22, vous pouvez jouer dans le club de vos rêves et constituer votre équipe. Vous avez envie de créer votre propre club ? C’est possible avec le mode Carrière. Il vous permet de choisir le nom de votre équipe, son maillot et son stade et de les personnaliser à vos couleurs. Pendant le jeu, grâce à l’IA tactique, vos joueurs perçoivent les déplacements offensifs et défensifs des autres joueurs pour vous offrir une expérience de jeu ultra réaliste, comme si vous étiez sur le terrain. Le contrôle du ballon est aussi très fluide et naturel. Les joueurs sont quant à eux plus vrais que nature grâce à la capture 11-11 avancée. Avec FIFA22, vous vivez toutes les émotions du stade depuis votre salon.

Bénéficiez d’une remise de -88% sur le jeu FIFA22 pour PS5

Sorti en octobre 2021, le jeu FIFA22 a monté d’un cran la qualité et le réalisme par rapport aux autres jeux vidéo de foot existants sur le marché, surtout si vous possédez une console de jeu dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series X. Malgré la sortie de son successeur FIFA23, il n’a pas pris une ride et n’a absolument rien à lui envier. En plus, il est disponible à un prix défiant toute concurrence avec La Fnac Belgique. Le e-commerçant propose actuellement le jeu vidéo FIFA22 pour PS5 à seulement 9,99 € au lieu de 79,99 €, soit 88% de remise. Profitez-vite de ce prix exceptionnel et affrontez les meilleurs joueurs sur votre terrain. Si vous possédez la carte Fnac, la livraison rapide est gratuite !