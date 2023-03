PS5 : dites enfin adieu aux ruptures de stocks et bonjour au juste prix !

La PS5 est enfin dans les stocks des revendeurs belges

Après 2 mois d’attente, suite aux annonces de Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainement, concernant la fin des pénuries de PS5 en 2023, la bonne nouvelle s’est enfin concrétisée ! Cela fait 2 semaines maintenant que l’on peut trouver facilement la célèbre console de Sony chez les revendeurs belges. Certains e-commerçants la proposent même en promotion. C’est du jamais vu. Depuis 2 ans et demi, la demande était tellement forte qu’il était impossible de trouver la PS5 en réduction. C’était même le contraire. Les scalpeurs avaient fait main basse sur les stocks de PS5, les revendant au prix fort. Pour rappel, le prix public de la PS5 avec lecteur de disque est de 549,99 €. Sa version digitale est affichée à 444,99 €. Un conseil, désormais ne payez plus votre PS5 au-dessus de son prix public, vous pourrez l’obtenir à son prix juste facilement.

Les bons plans pour obtenir la PS5 au meilleur prix

La PS5 est actuellement disponible chez Coolblue, Amazon, Back Market, DreamLand, La Fnac et MediaMarkt. Certains e-commerçants la proposent en pack incluant des jeux vidéo ou des accessoires comme les manettes DualSense ou le casque audio sans fil Pulse 3D. La plupart du temps, le prix des packs est avantageux. C’est le cas du pack PS5 Disc Edition incluant le jeu « God of War : Ragnarok ». vendu par Coolblue. Il est affiché à 599,99 € au lieu de 619,99 €. Il s’agit là d’un très bon plan à ne pas manquer. 2023 sera vraiment l’année de la PS5. En début d’année, Sony a commercialisé les manettes pro DualSense Edge et le casque de réalité virtuelle PS VR2. Ils rendent votre expérience de jeu encore plus intense et immersive. 2023 signe aussi la sortie de jeux vidéo très attendus comme Marvel’s Spider Man 2, Final Fantasy 6 Rebirth, Alone in the Dark ou encore Hogwarts Legacy. De quoi vous faire plaisir et passer des heures à jouer. Vous êtes prêts ? Vérifiez dès à présent les stocks des principaux revendeurs en Belgique :