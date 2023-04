L’offre immanquable du moment sur l’iPhone 12 Pro : profitez-vite de plus de 400 euros d’économies sur le smartphone !

Goûtez à la performance de l’iPhone 12 Pro

Vous souhaitez investir dans un iPhone récent, sans pour autant faire exploser votre budget ? L’iPhone 12 Pro est un excellent choix. Commercialisé depuis 2020, l’iPhone 12 Pro est doté d’une puce A14 Bionic très performante. Grâce à la puissance de l’iPhone 12 Pro, vous pouvez surfer avec votre iPhone en toute liberté, ouvrir plusieurs applications en même temps, regarder des vidéos en streaming et jouer aux jeux vidéo avec beaucoup de fluidité. L’iPhone 12 Pro séduira les créateurs de contenus avec son triple appareil photo grand angle et ultra grand angle de 12 mégapixels. Il vous permet de prendre des photos de très haute qualité. Vos selfies et appels vidéo seront également parfaits grâce à sa caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels. La vidéo n’est pas en reste. L’iPhone 12 Pro va révéler vos talents de réalisateurs en vous permettant de graver tous vos souvenirs en qualité 4K. Pour ne rien gâcher, l’iPhone 12 Pro est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, vous offrant une résolution de 2532x1170 pixels. Il est conçu en Ceramic Shield, verre très résistant à la poussière et aux éclaboussures. L’iPhone 12 Pro est également recouvert d’un traitement oléophobe. Avec lui, vous n’aurez plus de traces de doigts sur votre smartphone. Pour compléter toutes ses qualités, l’iPhone 12 Pro est équipé d’une batterie au lithium qui lui offre jusqu’à 17 heures d’autonomie en lecture vidéo et jusqu’à 65 heures d’autonomie en lecture audio. C’est simple, l’iPhone 12 Pro ne vous lâchera jamais.

Économisez 42% sur le prix de l’iPhone 12 Pro 128 Go

L’iPhone 12 Pro 128 Go est un smartphone de qualité. Il est également très élégant avec ses formes arrondies. Son prix public est de 1039 €. Actuellement, le spécialiste du reconditionné Back Market propose l’iPhone 12 Pro 128 Go en très bon état au prix canon de 600,12 €. Cela vous permet d’économiser 42% par rapport au prix du neuf. Un très bon état pour Back Market, signifie que l’écran est en parfait état. La coque peut présenter des micro-rayures. Son état technique est impeccable. De quoi vous donner envie de sauter le pas et de vous offrir un iPhone dernière génération reconditionné ! Avec Back Market, vous ne prenez aucun risque, votre iPhone 12 Pro 128 Go sera garantie 1 an.