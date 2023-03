Apple : cette astuce va vous faire économiser près de 1000 euros sur l’iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro : le smartphone dernière génération d’Apple

Commercialisé depuis septembre 2022, l’iPhone 14 Pro fait partie de la dernière génération de smartphones d’Apple, à côté de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus et de l’iPhone 14 Max. Doté d’une puce A16 Bionic, l’iPhone 14 Pro est très performant. Il vous permet d’ouvrir sans problème plusieurs applications à la fois. Avec lui, vous pouvez travailler et vous divertir en jouant aux jeux vidéo ou encore en regardant vos vidéos préférées en streaming en toute fluidité. Vous aimez la photo et la vidéo ? L’iPhone 14 Pro vous offre des photos et des vidéos d’une qualité professionnelle grâce à son appareil-photo de 48 mégapixels avec capteur quad pixel avancé. La vidéo n’est pas en reste. L’iPhone 14 Pro vous permet d’enregistrer vos images en qualité 4K HDR 24 images par seconde. L’iPhone 14 Pro est un petit bijou de technologie, équipé de la dernière innovation d’Apple : Dynamic Island. Grâce à cette innovation, l’utilisation de votre iPhone est encore plus fluide. Dynamic Island vous présente vos notifications et appels en cours sans jamais interrompre ce que vous êtes en train de faire. L’écran XDR de 6,1 pouces de l’iPhone 14 Pro est conçu en Ceramic Shield, un verre très résistant. Avec lui, vous avez toujours accès à vos messages et notifications. C’est très pratique lorsqu’on souhaite consulter ses messages en toute discrétion. L’écran de l’iPhone 14 Pro ne s’éteint que lorsqu’il est au fond de votre sac ou dans votre poche. Il se met alors automatiquement en mode veille pour économiser de la batterie. A ce sujet, l’iPhone 14 Pro vous offre jusqu’à 23 heures d’autonomie en lecture vidéo. Grâce à sa recharge sans fil rapide avec le chargeur MAgSafe, il ne risque pas de vous lâcher.

Offrez-vous un iPhone 14 Pro 128 Go à moins de 350 € avec Proximus

Le prix public de l’iPhone 14 Pro 128 Go est de 1329 €. Il est aujourd’hui possible de vous l’offrir à partir de 349 €. Comment ? En souscrivant un abonnement avec l’opérateur Proximus. C’est très facile, il suffit de vous rendre sur le site de Proximus et de choisir votre abonnement mobile. Obtenir un iPhone 14 Pro 128 Go à ce prix-là, c’est exceptionnel ! Un conseil, foncez.