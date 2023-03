Nike : profitez-vite d’une nouvelle sélection d'articles en promotion pour la nouvelle saison !

Équipez-vous pour le printemps avec Nike

C’est le bon moment pour renouveler votre garde-robe sportswear ou pour vous offrir un nouvel équipement sportif. Nike propose actuellement sur son e-shop et sur son application des promotions pouvant aller jusqu’à -50% sur plus de 2500 articles. En plus de ces réductions exceptionnelles, Nike offre à ses membres une remise de -25% à partir de 2 articles achetés avec le code promo MOVE23. Pour en profiter, il suffit de vous inscrire sur le site de Nike, vous deviendrez automatiquement membre. Vous pourrez alors profiter de promotions exceptionnelles tout au long de l’année, ainsi que d’entraînements personnalisés gratuits sur les applications Nike Training Club et Nike Run Club. De quoi vous donner envie de vous remettre au sport ! Que vous aimiez la course à pied, le football, le yoga, le training, le golf, le basket, le skateboard ou le volley-ball, vous trouverez forcément les vêtements et les baskets de vos rêves sur le site de Nike.

Profitez de remises pouvant aller jusqu’à -50% avec Nike

Le printemps est la meilleure saison pour reprendre le sport et vous préparer pour l’été. Pour se motiver, rien de tel que de s’équiper avec des vêtements techniques confortables et stylés. Leggings, shorts, t-shirts, sweats, baskets ou encore vestes sans manches pour vous garder au chaud, Nike propose de nombreux articles pouvant aller jusqu’à -50% de réduction. Parmi ces promotions Nike, nous avons trouvé le pantalon de training pour femme Nike Dri-Fit Get Fit à 35,97 € au lieu de 59,99 €, soit 40% de remise, mais aussi les baskets pour femmes Nike Zoom Air Fire à seulement 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de réduction. Du côté des hommes, Nike propose le short tissé Jordan Essentials à 29,97 € au lieu de 49,99 € soit 40% de remise, ou encore les baskets Nike Waffle One à 54,97 € au lieu de 99,99 €, soit 45% de réduction. Rendez-vous vite sur l’e-shop ou sur l’application Nike pour découvrir les plus de 2500 produits en promotion. Vous trouverez forcément l’article qu’il vous faut. En plus, la livraison et les retours sont gratuits !