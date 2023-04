Roulez en toute liberté et économisez 100 € sur le prix de la trottinette électrique Inmotion Air avec Krëfel

Découvrez les joies de l’électrique avec la trottinette Inmotion Air

Vous circulez souvent en ville ? Vos trajets quotidiens ne dépassent pas les 35 kilomètres ? Vous voulez économiser de l’argent et limiter vos émissions de CO2 ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, il est temps pour vous de vous offrir une trottinette électrique. Pratique, maniable et sécurisée, la trottinette Inmotion Air a tout pour plaire. Puissante grâce à son moteur arrière de 350W, elle se déplace à 25 km/heure et vous offre 35 kilomètres d’autonomie en une seule charge. Que vous rouliez sur un trottoir, sur un chemin ou même sur un terrain en pente (à 18° maximum), la trottinette Inmotion Air vous conduira partout et sans embouteillage ! Elle se plie facilement en 3 étapes et est très facile à transporter avec son poids de 15,8 kilos. Le stationnement n’est donc pas un problème pour elle. La trottinette Inmotion Air est dotée de pneus de 10 pouces. Gonflables, ils vous offrent un confort de conduite inégalé. Pour votre sécurité, la trottinette Inmotion Air est équipée d’un phare avant ultra lumineux pouvant projeter la lumière jusqu’à 15 mètres, et d’un feu arrière, mais aussi de réflecteurs de lumière sur les côtés. Avec elle, vous serez toujours visibles. La trottinette Inmotion Air dispose également d’un double système de freinage composé d’1 frein électrique et d’1 frein mécanique. Sa technologie Inmotion anti-roller permet au frein de récupération arrière de s’activer avant le frein à tambour avant pour vous offrir un freinage stable et sécurisé. Grâce à sa batterie Lithiuim-ion de 36V, elle se recharge en seulement 4,5 heures. Vous n’avez qu’à la recharger le soir pour repartir en balade dès le lendemain.

Krëfel fait chuter le prix de la trottinette Inmotion Air

Vous êtes prêt à passer à l’électrique ? Offrez-vous la trottinette Inmotion Air. C’est certain, elle vous accompagnera pendant longtemps. Grâce à elle, en plus de faire un geste pour l’environnement, vous ferez des économies et gagnerez du temps en évitant les embouteillages. Vendue habituellement 599 €, Krëfel propose actuellement la trottinette Inmotion Air à 499 €, soit 100 € d’économies. Bonne nouvelle, vous pouvez la payer avec des écochèques. Un conseil, dépêchez-vous d’en profiter. Cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 10 avril.