A saisir : la Red Week de MediaMarkt vous permet d’économiser 144 € sur le prix de l’aspirateur Dyson V15 Detect

Dites stop à la poussière avec l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect

Il est temps de mettre au placard votre aspirateur traineau pour vous offrir un aspirateur-balai Dyson V15 Detect ! C’est un choix qui vous fera gagner un temps précieux au quotidien. Maniable, pratique et léger, l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect traque la poussière dans toute la maison. Il est très efficace sur tous les types de sols : parquets, carrelages, béton ciré, moquettes et tapis. Avec son poids léger de 2,6 kilos et son bras télescopique, il passe avec facilité sur les murs, les plafonds, les rideaux, les fauteuils et les sièges auto. L’aspirateur-balai Dyson V15 Detect est considéré comme l’aspirateur-balai le plus puissant et le plus intelligent de Dyson. Il est en effet très performant avec sa puissance d’aspiration de 660W et son système de filtration avancée de 5 couches. Il est tellement parfait qu’il retient 99,99% des particules microscopiques de poussières et d’allergènes, jusqu’à 0,03 microns. Avec l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect, votre maison sera propre et saine. L’aspirateur-balai Dyson V15 Detect est équipé d’une brosse motorisée digitale avec lumière intégrée. Elle vous permet de ne rater aucune poussière en un seul passage. Encore mieux, le capteur piézoélectrique de l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect évalue les particules de poussières. Dyson vous offre la preuve scientifique de l’efficacité et du nettoyage en profondeur de son aspirateur-balai. Vous pouvez d’ailleurs contrôler les résultats et la force d’aspiration sur son écran LCD. L’aspirateur-balai Dyson V15 Detect a vraiment tout pour plaire, même son autonomie ! Sa batterie vous offre 60 minutes d’autonomie. De quoi chasser la poussière dans toute votre maison en un seul passage.

Économisez 144 € sur le prix de l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect avec MediaMarkt

Vous êtes prêt à goûter à la puissance de l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect ? C’est un choix que vous ne regretterez pas. Essayer l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect, c’est l’adopter ! Profitez de la Red Week pour vous l’offrir à prix canon. En ce moment, MediaMarkt propose l’aspirateur-balai Dyson V15 Detect à 555 € au lieu de 699 €. Cela vous permet de faire une économie de 144 € ! Profitez-en vite. C’est une offre exceptionnelle pour un aspirateur-balai de cette qualité.