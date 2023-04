Ne manquez pas cette promotion sur le OnePlus Nord 2 : économisez 70 euros sur votre achat grâce à ce bon plan !

Découvrez les performances du OnePlus Nord 2

Moins connu que Huawei, Xiaomi, Samsung ou Apple, le fabricant chinois OnePlus a pourtant tout pour plaire. Il conçoit des smartphones ultra performants, et surtout à des prix très abordables. C’est le cas du OnePlus Nord 2. Tout ce que vous attendez d’un smartphone, il vous l’offre ! Doté d’une puce MediaTek Dimension 1200-AI, une des plus puissante et plus rapide sur le marché, le OnePlus Nord 2 vous offre des performances à couper le souffle. Avec lui, vous jouez aux jeux vidéo de manière fluide et les images de vos films et séries préférées sont de haute qualité. Sans parler de vos photos et vidéos. Le OnePlus Nord 2 est doté d’un système de caméra triple 50 MP AI avec capteur Sony IMX766, stabilisation optique de l’image et de nombreuses fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Ce système ultra perfectionné vous offre des photos avec une résolution parfaite et des couleurs intenses, de jour comme de nuit grâce à son mode Night portrait. Avec le OnePlus Nord 2, même vos selfies seront parfaits. Sa caméra avant de 32 mégapixels détecte et optimise jusqu’à 5 visages pour vous offrir des selfies entre amis de haute qualité. Grâce à sa caméra principale arrière et à sa caméra avant Dual View Video, le OnePlus Nord 2 vous permet de réaliser des vidéos dynamiques mixant vos prises de vue avant et arrière, le tout dans une résolution de 1080p. De quoi réveiller vos talents de réalisateurs ! Grâce à son écran Amoled Full HD de 6,43 pouces et sa fréquence d’actualisation de 90 Hz, vos contenus seront toujours fluides et agréables à lire, même en plein soleil. Enfin, le OnePlus Nord 2 ne vous lâchera jamais. Il vous offre une journée d’autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh. Petit plus, il se recharge en seulement 15 minutes grâce au Warp Charge 65.

Économisez 14% sur le prix du OnePlus Nord 2

Vous êtes séduit par les hautes performances du OnePlus Nord 2 ? En plus, il est compatible 5G et est doté de la technologie WIFI 6 méga rapide. Ce smartphone d’un très bon rapport qualité-prix a vraiment tout pour plaire. Profitez de l’offre du moment Amazon pour vous l’offrir à un prix encore plus canon. En ce moment, le géant du e-commerce le propose à 429 € au lieu de 499 €, soit une remise de 14%. Un conseil, foncez avant qu’il ne soit trop tard.