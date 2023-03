Magnifica Start De’Longhi : la machine à café de vos rêves est en promotion, ne manquez pas cette offre !

Devenez un véritable barista avec la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start

Les amateurs de café vont être conquis par la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start. C’est simple, d’amateur de café, vous allez devenir un véritable barista grâce à cette machine à café très performante. Avec sa puissance de 1450 watts et ses 15 bars de pression, la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start vous offre à chaque tasse des cafés aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. Grâce à son moulin intégré, vous savourez à chaque instant la bonne odeur des grains de café fraîchement moulu. Ils donnent à vos cafés une saveur incomparable. La machine à expresso De’Longhi Magnifica Start est très complète. Avec elle, vous pouvez préparer des expressos, des doubles-espressos, des macchiatos et des lungos bien noirs. Vous préférez les spécialités lactées ? Ce n’est pas un problème pour la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start. Elle est équipée d’une buse vapeur. Elle vous permet de préparer en un instant une mousse de lait aérienne et savoureuse. Grâce à elle, à vous les cappuccinos, les lattes macchiatos et autres cafés lattes. Très pratique, la buse vapeur vous permet également de vous servir de l’eau chaude pour préparer vos thés et vos tisanes. Très facile à utiliser, la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start est équipée d’un écran tactile intuitif. Il vous suffit de sélectionner le type de café et le nombre de tasses que vous souhaitez pour qu’elle vous délivre un café parfait. Pratique pour recevoir ou pour gagner du temps le matin, la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start vous permet de préparer 2 tasses de café en même temps. Elle dispose également d’un grand réservoir d’eau de 1,8 litres. Vous n’aurez pas besoin de le remplir systématiquement entre chaque préparation.

Offrez-vous la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start à moins de 370 €

La machine à expresso De’Longhi Magnifica Start est parfaite pour vous permettre de savourer chaque jour d’excellents cafés confortablement installé dans votre canapé. Pratique, elle fonctionne avec du café en grain, mais aussi avec du café moulu. Profitez de la Red Week de MediaMarkt pour vous l’offrir à petit prix. Cette semaine, le spécialiste de l’électroménager propose la machine à expresso De’Longhi Magnifica Start à 366 € au lieu de 429,99 €. Cela vous permet d’économiser 63,99 €. Dépêchez-vous d’en profiter. La Red Week ne durera pas éternellement.