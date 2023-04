Red Week : c’est le dernier jour pour acheter la Nintendo Switch en promotion avec MediaMarkt

Nintendo Switch : une console de jeu polyvalente

Produit phare du fabricant japonais Nintendo, la Nintendo Switch est la console de jeu idéale quand on recherche une console polyvalente. Avec la Nintendo Switch, vous profitez d’heures de jeux vidéo en solo, mais aussi entre amis ou en famille. La Nintendo Switch dispose de 3 modes de jeu. En la posant sur sa station d’accueil, vous pouvez y jouer de manière classique sur votre télévision. Dans ce cas, il vous suffit d’assembler les manettes Joy-con pour n’en former qu’une. La Nintendo Switch est parfaite pour mettre l’ambiance avec son mode table. Dans cette configuration, vous posez son écran de 6,2 pouces sur un meuble grâce à son support intégré. Vous pouvez alors jouer en mode multijoueur, chacun ayant un Joy-con dans la main. Vous êtes en voyage ou souhaitez tout simplement jouer seul ? Il vous suffit de fixer les manettes Joy-con de chaque côté de l’écran pour transformer la Nintendo Switch en console portative. Les manettes Joy-con sont vraiment l’atout de la Nintendo Switch. Ce sont elles qui rendent cette console modulable et polyvalente. En plus, elles sont dotées de la vibration HD. Elles vous permettent de vivre vos jeux vidéo avec des sensations plus vraies que nature. Très pratique, la Nintendo Switch vous permet de stocker jusqu’à 3 jeux vidéo grâce à sa capacité de stockage de 32 Go. Vous avez besoin de plus d’espace ? Ce n’est pas un problème. Il vous suffit d’ajouter une carte mémoire supplémentaire de type micro SDXC, micro SDHC ou micro SD pour pouvoir y installer autant de jeux vidéo que vous le souhaitez. Parfaite jusqu’au bout, la Nintendo Switch vous offre jusqu’à 9 heures d’autonomie grâce à sa batterie Li-ion de 4310 mAh.

Le prix de la Nintendo Switch passe sous la barre de 280 € avec MediaMarkt

Vous êtes prêts à vous offrir des heures de jeux vidéo sur la Nintendo Switch ? Cette console vous permet de jouer à des jeux très populaires comme Pokémon, Mario Kart, The Legend of Zelda, Animal Crossing ou encore Hogwarts Legacy. Profitez-vite de la Red Week de MediaMarkt pour vous offrir la Nintendo Switch au meilleur prix. Le spécialiste du high-tech vous la propose au prix canon de 274,99 € au lieu de 294,99 €, soit 20 € d’économies. C’est une offre à saisir de toute urgence, elle prend fin ce soir !