Vente flash : simplifiez-vous le ménage en vous offrant l’aspirateur robot laveur Roborock Dyad Pro à moins de 400 € avec Amazon

Gardez votre maison toujours propre grâce à l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro

Aspirer le sol puis passer la serpillière chaque semaine dans votre maison est une corvée pour vous ? C’est normal ! Faites le choix de vous simplifier la vie en vous offrant l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro. Cet appareil 3 en 1 aspire, lave et essuie tous les types de sol. Avec lui, vos carrelages et parquets seront impeccables en un instant. Très hygiénique, l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro est doté d’un système exclusif. A chaque passage, les brosses nettoient votre sol et s'auto nettoient en même temps. Résultat : vous nettoyez votre sol avec des brosses toujours propres. Les brosses éliminent d’elles-mêmes 99% des saletés pour toujours plus d’hygiène. La tête de nettoyage très agile de l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro vous permet d’aller dans les moindres recoins pour traquer la poussière et la saleté. Il a vraiment été pensé pour vous offrir un nettoyage bord à bord très précis. L’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro élimine l’intégralité des saletés jusqu’à moins de 1 mm des rebords. L’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro est doté d’un capteur intelligent DirTec. En détectant le niveau de saleté sur le sol, il ajuste automatiquement sa puissance de nettoyage, le débit de l’eau et la quantité de détergent à pulvériser. Grâce à son écran LED, vous pouvez contrôler à tout moment son efficacité. Une fois rangés sur sa base, les rouleaux de l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro sont automatiquement séchés avec de l’air chaud pour éviter l’apparition de mauvaises odeurs. Pour compléter ses nombreuses performances, l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro dispose d’une autonomie de 43 minutes. Il peut aspirer, laver et sécher en un seul passage environ 300 m2.

Économisez 17% sur le prix de l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro

L’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro est l’allié indispensable pour vous aider à avoir une maison toujours propre sans effort. Facile à entretenir, vous n’avez qu’à vider et rincer régulièrement son réservoir d’eau sale de 770ml, l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro s’occupe du reste. Habituellement vendu 479 €, Amazon propose actuellement l’aspirateur laveur Roborock Dyad Pro au prix canon de 399 €, soit 17% d’économie. Profitez-en vite, c’est une vente flash !