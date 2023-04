La PS5 est de retour chez vos e-commerçants belges : où la trouver, quelles sont les offres intéressantes...on vous dit tout !

C’est la fin des ruptures de stocks de PS5

C’est une situation que tous les joueurs attendaient avec impatience depuis 2 ans et demi. La célèbre console de Sony est enfin disponible. Personne n’y croyait. En effet, suite aux annonces de Sony en janvier dernier sur la fin de la pénurie, la situation ne s'améliorait pas vraiment. On dirait bien que le fabricant japonais a enfin trouvé une solution pérenne pour produire la PS5. Pour le plus grand bonheur des gamers, cela fait maintenant 2 semaines qu’il est possible de se la procurer facilement chez de nombreux revendeurs belges. Vous pourrez donc l’acheter sans problème dès aujourd’hui. Un conseil pour l’obtenir au meilleur prix, comparez les offres des différents revendeurs. Bien que le prix public de la PS5 soit de 549,99 € pour sa version avec lecteur de disque, et de 444,99 € pour sa version digitale, certains revendeurs la vendent plus cher. A l’inverse, certains e-commerçants proposent déjà des promotions sur la PS5. Ils peuvent également proposer des packs incluant la console, des accessoires comme les manettes DualSense, le casque sans fil Pulse 3D ou encore des jeux vidéo. Ces packs sont souvent très avantageux financièrement.

Quels sont les bons plans pour vous offrir la PS5 au meilleur prix ?

Chose incroyable et impensable ces deux dernières années, certains e-commerçants proposent la PS5 en promotion. C’est le cas de Coolblue. Le spécialiste du high-tech propose actuellement un pack incluant la PS5 Disc Edition et le jeu vidéo « God of War : Ragnarok » au prix canon de 599,99 € au lieu de 619,99 €. En plus, pour tout achat de ce pack PS5, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ d’une valeur de 20,97 €, que vous achetiez la console seule ou en pack. Le géant du e-commerce Amazon propose, quant à lui, la PS5 Edition Standard à son meilleur prix, c’est-à-dire 549,99 €. En plus, avec Amazon vous avez la possibilité de payer jusqu’en 24 fois avec l’option crédit. Après deux ans et demi d’attente, il est temps de vous faire plaisir ! Profitez-en vite. Vous cherchez d’autres e-commerçants proposant la PS5 en stock ? Observez en temps réel les stocks de la PS5 chez vos e-commerçants préférés :