Double bon plan : offrez-vous le Samsung Galaxy A54 et recevez en cadeau une paire d’écouteurs Buds2 d’une valeur de 99 € !

Laissez-vous tenter par le Samsung Galaxy A54

Découvrez sans attendre les nombreuses performances du Galaxy A54, le smartphone de Samsung qui présente un excellent rapport qualité-prix. Doté d’un écran Super Amoled de 6,4 pouces, le Samsung Galaxy A54 vous propose des images de haute qualité, d’une résolution de 1080x2340 pixels. Avec son processeur Octa Core 2,40 GHz et son taux de rafraichissement de 120 Hz, le Samsung Galaxy A54 vous offre des images fluides. Avec lui, vous pouvez regarder sans difficultés vos films et séries préférés, ou encore jouer aux jeux vidéo en toute fluidité. Le Samsung Galaxy A54 est équipé d’une triple caméra arrière qui n’a rien à envier à ses concurrents. Elle est composée d’un objectif de 50 mégapixels, d’un objectif de 12 mégapixels et d’un objectif de 5 mégapixels. Le Samsung Galaxy A54 est également doté d’une caméra avant de 32 mégapixels. Avec elle, vos selfies et appels vidéo seront toujours réussis. Le Samsung Galaxy A54 est l’allié des créateurs de contenus. Il dispose de fonctions vous permettant de créer les photos et vidéos parfaites. Avec Object Eraser par exemple, vous supprimez facilement les objets indésirables, les ombres et reflets de vos photos. Le Samsung Galaxy A54 est également doté de la fonction stabilisation de l’image vidéo numérique pour vous permettre de filmer tous vos moments de vie facilement et de manière qualitative. Le Samsung Galaxy A54 a vraiment tout pour plaire. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, vous disposez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours ! Le Samsung Galaxy A54 ne vous lâchera jamais.

Samsung Galaxy A54 : le smartphone au très bon rapport qualité-prix

Avec ses 128 Go de stockage, le Samsung Galaxy A54 est parfait pour conserver précieusement vos photos, vidéos et applications préférées. Vous avez besoin de plus de stockage ? Ce n’est pas un problème. Vous pouvez ajouter au Samsung Galaxy A54 une carte microSD jusqu’à 1 To. Pour compléter toutes ses qualités, le Samsung Galaxy A54 est très élégant avec ses lignes épurées et ses couleurs qui donnent du pep’s. En plus, il est résistant avec sa finition en verre haut de gamme. La cerise sur le gâteau : son prix. MediaMarket affiche le Samsung Galaxy A54 128 Go au prix canon de 489 € ! En plus, jusqu’au 30 avril, Samsung vous offre des Buds2 d’une valeur de 99 € pour tout achat du Samsung Galaxy A54. Un conseil, profitez-en vite !