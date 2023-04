Profitez d’images époustouflantes en 4K sans vous ruiner avec la TV TCL LED 4K à moins de 400 € avec Krëfel

Regardez vos films en qualité 4K avec la télévision TCL LED 4K 55P638

Vous rêvez d’une télévision haut de gamme qui vous permet de regarder vos films préférés en haute définition sans exploser votre budget ? Nous l’avons trouvé pour vous avec la télévision TCL LED 4K 55P638. Cette télévision de 55 pouces vous offre des images en 4K Ultra HD, d’une résolution de 3840x2160 pixels. Concrètement, elle vous offre 4 fois plus de pixels qu’en Full HD, soit 4 fois plus de netteté. Avec la télévision TCL LED 4K 55P638 vous pourrez profiter au maximum de tous vos contenus : séries, films ou encore jeux vidéo. Grâce à son processeur Quad Core et à son taux de rafraichissement de 60 Hz, la télévision TCL LED 4K 55P638 vous offre des images d’une qualité et d’une fluidité exceptionnelle. Parce que regarder un film avec des images en haute qualité n’est rien sans un son haut de gamme, la télévision TCL LED 4K 55P638 est dotée de 4 haut-parleurs Dolby Atmos de 60W. De quoi transformer votre salon en véritable salle de cinéma. La télévision TCL LED 4K 55P638 est également une Smart TV. Elle fonctionne sous le système d’exploitation Google TV avec Google assistant intégré. Elle vous permet d’accéder facilement à toutes vos applications préférées comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo, YouTube et bien d’autres. Pour compléter tous ces atouts, la télévision TCL LED 4K 55P638 est également très élégante avec son design sans bords et son pied très esthétique. Elle trouvera très facilement sa place dans votre salon.

Économisez 200 € sur le prix de la télévision TCL LED 4K 55P638 avec Krëfel

C’est une offre à saisir de toute urgence. Krëfel vous propose actuellement la télévision TCL LED 4K 55P638 à 399 € au lieu de 599 €, soit 200 € d’économies. Sans cette réduction, la télévision TCL LED 4K 55P638 possède déjà un très bon rapport qualité/prix. Avec cette remise exceptionnelle, c’est une affaire à ne surtout pas manquer. La télévision TCL LED 4K 55P638 est très bien équipée pour y connecter vos box, consoles de jeux et autres appareils. Elle est dotée de 2 ports USB, d’une sortie casque, de 3 ports HDMI et d’1 port Ethernet LAN. Elle a vraiment tout pour plaire ! Dépêchez-vous de la commander, vous avez jusqu’au 30 avril pour profiter de cette offre exceptionnelle.