Exceptionnel : passez à l’électrique et économisez 300 € sur le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto avec MediaMarkt

Déplacez-vous en toute simplicité avec le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto

Le retour des beaux jours vous donne peut-être envie de ressortir votre vélo pour de grandes balades au soleil. Vous êtes même peut-être motivé pour vous rendre sur votre lieu de travail à vélo ! Pour éviter d’arriver au travail tout en transpiration, offrez-vous un vélo électrique. Il vous permet de profiter de tous les avantages du vélo, sans les inconvénients. Parfait pour vous accompagner en ville comme sur les routes de campagne, le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto va vite devenir votre allié au quotidien. Avec son pédalage assisté et ses grandes roues de 26 pouces, il vous permet de pédaler de façon fluide et rapide pour arriver à destination toujours frais. Grâce à son moteur Bafang de 250 watts, le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto vous permet d’atteindre facilement la vitesse de 25 km/heure. Sa batterie de 36 volts vous offre, quant à elle, 70 kilomètres d’autonomie. De quoi faire de belles balades au quotidien, en semaine comme le week-end ! Pratique, le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto se recharge complètement en 6 heures. Il dispose également d’un équipement très complet. Le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto est en effet doté de 7 vitesses Shimano Tourney. Grâce à elles, vous pédalez avec fluidité sur les terrains plats comme dans les côtes. Le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto dispose également d’un panier à l’avant, parfait pour y ranger votre sac ou encore vos courses, et d’un porte bagage à l’arrière. Pour votre sécurité, le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto est équipé d’un phare avant et de freins à disque. En un mot, il a tout pour plaire.

Economisez 300 € sur le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto

Vous êtes séduit par le vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto ? C’est le bon moment pour vous l’offrir. MediaMarkt le propose actuellement à 999 € au lieu de 1299 €, soit une économie de 300 €. En plus, vous pouvez payer votre vélo électrique Lancia Ypsilon Incanto avec des écochèques. Un conseil, n’hésitez plus et foncez l’acheter. Vous ne le regretterez pas.