Méga Deals de Pâques : économisez 140 € sur le prix du robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid avec MediaMarkt

Préparez les fêtes de Pâques avec le robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid

Dans quelques jours, c’est le week-end de Pâques. C’est l’occasion d’organiser la traditionnelle chasse aux œufs et de préparer un bon repas pour la famille. Cette année, offrez-vous le robot de cuisine Artisan mini de Kitchen Aid pour cuisiner de bons petits plats faits maison. Pétrir, mélanger ou encore fouetter, de l’entrée au dessert en passant par le plat principal, le robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid sera votre parfait assistant culinaire. A vous les sauces, les purées, les pâtes à pizza, les meringues, les gâteaux et les biscuits. Avec son bol en inox d’une capacité de 3,3 litres, le robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid est idéal pour une famille de 4 personnes. Il est livré avec 3 accessoires indispensables : un fouet, un crochet pétrisseur et un batteur plat. Le fouet est parfait pour monter des blancs en neige, de la crème fouettée ou des pâtes à gâteau légères et aériennes. Le batteur plat mélange parfaitement les préparations normales à épaisses comme la pâte à cookie ou les purées. Enfin, avec le crochet pétrisseur, vous pourrez réaliser toutes sortes de pâtes : pâtes à pain, à pizza, pâte brisée ou sablée…De quoi régaler toute la famille.

Economisez 140 € sur le prix du robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid

Vous avez envie de vous offrir le robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid ? KitchenAid est une valeur sure et LA référence sur le marché des robots de cuisine. Vous ne ferez pas d’erreur. Le plus du robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid ? Son format compact. Il est idéal pour une famille de 4 et s’intégrera très facilement dans une petite cuisine. Profitez des Méga Deals de Pâques de MediaMarkt pour vous l’offrir. Cette semaine, le robot de cuisine Artisan mini de KitchenAid est affiché à 309 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 140,99 €. C’est une très belle remise pour un robot de cuisine de cette qualité. Un conseil, n’hésitez plus et foncez ! En plus, si vous commandez avant 22h, vous êtes livrés gratuitement dès demain.