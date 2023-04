Vente Flash : cuisinez de bons petits plats et économisez 30% sur le prix du Companion XL de Moulinex avec Amazon

Facilitez-vous la vie avec le Companion XL de Moulinex

On a tous envie de manger des repas faits maison au quotidien. Ce n’est pourtant pas facile tous les jours ! Le soir après le travail, on n’a pas toujours envie de passer beaucoup de temps en cuisine. L’envie de cuisiner peut aussi manquer. C’est là qu’intervient le Companion XL de Moulinex. C’est l’allié idéal pour les familles qui veulent manger de bons petits plats faits maison, sans se prendre la tête ! Avec le Companion XL de Moulinex, cuisiner devient facile. En quelques clics, ce robot cuiseur multifonctions découpe, prépare et cuit. Vous n’avez qu’à ajouter les ingrédients, le Companion XL de Moulinex s’occupe du reste et vous prépare de délicieuses recettes en quelques instants avec ses 12 programmes automatiques. Soupe, pain, pâte à gâteau, pate à crêpes, cuisson vapeur, mijotés…Avec le Companion XL de Moulinex vous pouvez cuisiner en toute simplicité plus de 1600 recettes, de l’entrée au dessert. Le Companion XL de Moulinex est doté d’un bol XL d’une capacité de 4,5 litres. Il vous permet de cuisiner des repas jusqu’à 10 personnes. C’est parfait pour recevoir, mais aussi pour préparer des repas à l’avance et les congeler. Avec le Companion XL de Moulinex, vous aurez facilement des repas tout prêt à réchauffer ou à emporter avec vous au travail. Avec le Companion XL de Moulinex, vous n’avez plus à surveiller la cuisson de vos plats. Les oignons sont rissolés parfaitement, et les viandes saisies en douceur. Il chauffe vos aliments à des températures allant de 30 jusqu’à 150 degrés, pour des cuissons douces qui n'altèrent pas les qualités nutritionnelles de vos ingrédients. Pratique, le Companion XL de Moulinex vous permet de préparer vos plats à l’avance, il les garde au chaud jusqu’à l’heure de votre repas.

Le prix du Companion XL de Moulinex est en chute libre avec Amazon

Le Companion XL de Moulinex vous prépare de bons petits plats. Il se nettoie également très facilement. Son bol et ses accessoires passent au lave-vaisselle. Le Companion XL de Moulinex est livré avec plusieurs accessoires : un panier vapeur, une spatule, une balance connectée, un fouet et un accessoire pour pétrir. Vous avez de vous l’offrir ? Profitez vite de cette vente flash d’Amazon pour l’acheter à moins de 500 €. Le géant du e-commerce propose actuellement le Companion XL de Moulinex à 499,99 € au lieu de 715,98 €, soit 30% de remise. En plus, avec Amazon vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 125 €.