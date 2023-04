Weber : commencez la saison des barbecues en vous offrant ce pack Original Kettle à moins de 190 € avec Coolblue

Préparez de délicieuses grillades avec le pack barbecue Original Kettle de Weber

Le retour des beaux jours est enfin là. Les températures montent et les soirées sont de plus en plus longues. C’est le moment de ressortir votre barbecue pour organiser des moments festifs entre amis et en famille, autour de délicieuses grillades. Pour vous équiper, misez sur la marque de référence en choisissant un barbecue Weber. Le pack barbecue Original Kettle de Weber est idéal pour démarrer. Il est composé d’un barbecue de 47 centimètres de diamètre, d’une housse de protection, de charbon et d’un set cheminée d’allumage. Il a la taille idéale pour cuisiner des grillades pour 8 personnes. Le barbecue Original Kettle de Weber est très facile à allumer grâce à son set cheminée d’allumage. Il est composé d’une cheminée et d’un mesureur de briquettes, il vous permet de mesurer la bonne quantité de briquettes à utiliser pour le mettre en route en toute simplicité. Le barbecue Original Kettle de Weber est équipé d’un couvercle avec un thermomètre intégré. Il vous permet de contrôler facilement la température pour des cuissons toujours parfaites. Enfin, grâce à son rail à charbon, vous pouvez griller vos viandes, brochettes et légumes directement et indirectement. Une fois votre barbecue terminé, l’entretien du barbecue Original Kettle de Weber est très facile. Ses cendres sont récupérées directement dans son cendrier situé dans le tiroir inférieur du barbecue. Il vous suffit de l’ouvrir pour récupérer les cendres et les jeter.

