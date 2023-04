Apple : on a trouvé pour vous des AirPods Pro à moins de 230 € mais faites vite, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Offrez-vous la qualité du son Apple avec les AirPods Pro 2021 MagSafe

Depuis longtemps, vous êtes à la recherche des meilleurs écouteurs sans fil ? Vous hésitez parfois entre des écouteurs Bluetooth et un casque audio ? Le prix des AirPods Pro 2021 MagSafe va certainement vous faire craquer pour les performances d’Apple. Les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent en effet un excellent rapport qualité-prix. Dotés d’une puce H1 très puissante et performante, combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique, les AirPods Pro 2021 MagSafe vous font profiter d’un son d’une qualité exceptionnelle. Avec eux, vous allez redécouvrir le son de vos morceaux préférés. Les AirPods Pro 2021 MagSafe dispose de 2 modes d’écoute, pour satisfaire tous vos besoins. Le mode réduction active du bruit bloque les bruits ambiants pour vous immerger totalement dans la musique ou le podcast que vous écoutez. Le mode transparence, au contraire, vous permet d’écouter les bruits ambiants, tout en profitant de votre musique. Pour passer d’un mode à l’autre, c’est très simple, il vous suffit d’utiliser le capteur de pression situé sur les AirPods Pro 2021 MagSafe. Ces capteurs de pression vous permettent également d’ajuster le volume sonore, de changer de contenu audio ou encore de prendre vos appels. Pour compléter toutes ces performances, les AirPods Pro 2021 MagSafe disposent d’une grande autonomie. Ils vous offrent 4,5 heures d’écoute sans recharge intermédiaire, et jusqu’à 24 heures avec plusieurs charges dans leur boîtier MagSafe.

Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont à moins de 230 € avec Electro Dépôt

Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont des écouteurs sans fil puissants et performants, mais aussi très confortables. Ils sont livrés avec 3 embouts en silicone. Ils vous permettent d’ajuster parfaitement les AirPods Pro 2021 MagSafe à votre oreille. Vous pouvez les garder des heures durant sans risquer de les perdre, ni d’avoir mal aux oreilles. Vous êtes tentés par les AirPods Pro 2021 MagSafe ? C’est le moment de vous les offrir avec Electro Dépôt. Habituellement vendus 279 €, le spécialiste du high-tech les proposent au prix canon de 229,95 €. Profitez-en vite. C’est le prix le plus bas repéré sur le marché en ce moment.