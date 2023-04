Pour votre ménage de printemps, offrez-vous de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra à moins de 500 € avec Krëfel

Découvrez toute la puissance de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra

On ne présente plus Dyson. C’est la marque de référence sur le marché des aspirateurs sans sac et des aspirateurs balai. Les aspirateurs Dyson sont tous dotés de nouvelles technologies qui vous facilitent le ménage au quotidien. C’est le cas de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra. Doté d’une puissance de 545 watts, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra nettoie en profondeur tous les sols : carrelages, parquets, bétons cirés ou encore moquettes. Avec son poids léger de 3 kilos et son bras télescopique, il est également très efficace sur les murs, les plafonds, les rideaux, les canapés, les fauteuils et les sièges auto. Avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra, vous pourrez définitivement dire adieu à la poussière, aux miettes et aux allergènes. Il vous aide à avoir une maison propre et saine en toute simplicité. L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est doté de 3 vitesses. Cela vous permet d’adapter son niveau de puissance au niveau de saleté de vos sols. Il est livré avec une brosse combi et un petit suceur. Ce dernier est parfait pour capter la poussière dans les espaces les plus étroits ou sur le dessus de vos plinthes. L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est doté d’un écran LCD. Il vous permet de vérifier à tout instant le niveau de la batterie. Grâce à sa batterie Lithium-ion, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra vous offre 60 minutes d’autonomie en mode normal, et de 10 minutes en mode turbo. Sa batterie se recharge complètement en seulement 4,5 heures.

Économisez 100 € sur le prix de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra avec Krëfel

Changez votre aspirateur traîneau ou votre aspirateur à sac pour un aspirateur balai. Cela va changer votre quotidien. En plus d’être très performant, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est très facile à entretenir. Son grand bac à poussière de 0,77 litre se vide dans la poubelle d’une seule main. Vous ne serez jamais en contact avec les saletés ! Pratique, il se range sur son support mural. Vous l’aurez toujours à portée de main. L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est habituellement vendu 599 €. Krëfel le propose en ce moment au prix canon de 499 €, soit 100 € de remise. Vous avez jusqu’au 16 avril pour profiter de cette offre exceptionnelle.