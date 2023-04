Bon plan : économisez 70 € sur ce micro-ondes combiné Samsung grâce au Méga Deals de Pâques de MediaMarkt

Facilitez-vous la vie avec le micro-ondes combiné Samsung

Le micro-ondes combiné Samsung est parfait pour vous faciliter la vie au quotidien. Polyvalent, il réchauffe, il cuit, il frit et il décongèle tous vos plats grâce à ses 10 programmes. Il peut même préparer des yaourts frais grâce à sa fonction levure. Bien plus qu’un simple micro-ondes, le micro-ondes combiné Samsung est votre allié au quotidien pour préparer de bons petits plats pour toute la famille. Grâce à sa fonction Slim Fry, à vous les frites party du samedi ou du dimanche soir. En un instant, le micro-ondes combiné Samsung vous permet de frire des frites croustillantes et savoureuses. Grâce au flux d’air puissant de son innovation Hot Blast, le micro-ondes combiné Samsung cuit des pizzas délicieuses en un rien de temps. Vous avez besoin de gratiner un plat de lasagne ou un hachis parmentier ? Le micro-ondes combiné Samsung est parfait pour cela. Grâce à sa fonction air chaud, il décongèle rapidement vos poissons, viandes et légumes. Très pratique avec sa grande contenance de 32 litres, le micro-ondes combiné Samsung est idéal pour les familles. Ses parois intérieures en céramique sont très faciles à nettoyer et empêchent la prolifération de bactéries. Elles sont également résistantes aux rayures et à la rouille. Enfin, le micro-ondes combiné Samsung est doté d’un système anti-odeur. Grâce à un flux d’air puissant, il dissipe les odeurs fortes en toute simplicité.

Économisez 70 € sur le prix du micro-ondes combiné Samsung

Très performant avec sa puissance de 1400 watts, le micro-ondes combiné Samsung va vite devenir un indispensable de votre cuisine. Il est tellement pratique et polyvalent que vous ne pourrez plus vous en passer. Pour ne rien gâcher, il est facile d’utilisation. Il dispose également du mode éco qui vous permet d’économiser de l’énergie lorsqu’il est en veille. Habituellement vendu 299 €, le micro-ondes combiné Samsung est affiché à 229 € dans le cadre des Méga Deals de Pâques de MediaMarkt. Profitez sans attendre de cette économie de 70 € avant que cette offre exceptionnelle ne prenne fin. Si vous commandez avant 22h, MediaMarkt vous livre gratuitement dès le lendemain.