Simplifiez-vous la vie en vous offrant la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo et économisez 15% sur son prix avec Amazon

Profitez d’une pelouse toujours impeccable avec la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo

Le printemps commence à s’installer. La saison des barbecues et des journées à jardiner ou à profiter du soleil est prête à démarrer. Profiter de son jardin, cela veut aussi dire entretenir sa pelouse. Cette tâche peut très vite devenir une corvée. Pour vous faciliter la vie et garder un jardin impeccable sans faire d’effort, équipez-vous d’une tondeuse robot. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est parfaite pour les jardins d’une superficie maximum de 250 m2. Passe-partout, elle tond votre pelouse avec facilité et se faufile dans les endroits les plus étroits grâce à sa technologie Al-precise. Elle passe également avec simplicité sous les meubles de jardin, trampolines et transats grâce à sa fonction Spot Cutting. Tout-terrain, les pentes de moins de 25% d’inclinaison ne lui font pas peur ! Grâce à sa connexion Bluetooth, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo peut se contrôler à distance via l’application Gardena. L’application vous permet même de créer des plannings de tonte grâce à l’Auto Schedule. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est en train de tondre votre pelouse et il se met à pleuvoir ? Ce n’est pas un problème. La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo ne craint pas la pluie et peut continuer à tondre sans aucun souci. Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est dotée de la technologie SensorCut. Elle lui permet de tondre sans laisser de traces. Elle répartit également uniformément la tonte pour fertiliser naturellement votre pelouse. Avec la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo, votre pelouse sera magnifique, sans effort !

Économisez 15% sur le prix de la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo avec Amazon

La tondeuse robot Gardena Sileno Minimo est performante et très silencieuse. Avec son niveau sonore maximum de 57 décibels, elle ne vous dérangera pas pendant votre sieste, ou celle de vos voisins. En plus, elle s’entretient très facilement. Il suffit de passer un jet d’eau sous la tondeuse robot pour la nettoyer facilement. Vous êtes séduit par la tondeuse robot Gardena Sileno Minimo ? Habituellement vendue 649,99 €, Amazon la propose en ce moment à 550,98 €, soit 15% de remise. Un conseil, n’attendez pas pour en profiter !