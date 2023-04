PS5 : suivez nos conseils pour obtenir la célèbre console de Sony au meilleur prix

Offrez-vous la PS5 à son meilleur prix

Chose incroyable il y a encore 2 mois, la PS5 est enfin disponible chez les principaux revendeurs belges. Malgré les annonces de Sony en janvier, le monde du gaming avait du mal à y croire. Aujourd’hui arrive une situation inédite : la plupart des revendeurs belges proposent la PS5 à son juste prix, soit 549,99 € pour sa version avec lecteur de disque et 444,99 € pour sa version digitale. Certains revendeurs la proposent même en promotion. Ça a été le cas pour Coolblue et Amazon la semaine dernière comme nous vous l’expliquions dans cet article. Un conseil, n’achetez pas la PS5 au-dessus de son prix public et restez à l'affût des promotions. Un autre moyen de vous offrir la console de Sony à son meilleur prix est de l’acheter en pack incluant un ou plusieurs jeux vidéo ou des accessoires comme les manettes DualSense Edge et le casque de réalité virtuelle PS VR2. Amazon par exemple propose en ce moment le pack PS5 standard incluant le jeu vidéo « God of War : Ragnarök » à 569,99 € au lieu de 619,99 € soit 8% de remise. Le géant du e-commerce propose également le pack PS5 digital incluant le jeu « God of War : Ragnarök » à 469,75 € au lieu de 519,99 €, soit 10% de remise.

Entrez dans l’univers de la PS5

Foncez vite vous acheter la PS5, vous ne le regretterez pas. Cette console dernière génération vous offre une expérience de jeu immersive totalement inédite grâce au Ray Tracing, à ses images en qualité 4K et à un son audio 3D. La manette DualSense livrée avec la PS5 complète votre expérience de jeu. Dotée du retour haptique et de gâchettes adaptatives, la manette DualSense vous permet de ressentir toutes les sensations du jeu comme le fait de bander un arc, d’appuyer sur l’accélérateur d’une voiture lors d’une course ou encore de tirer sur une cible. Profitez dès à présent de cette console de jeu exceptionnelle en vérifiant les meilleures offres des principaux revendeurs belges :