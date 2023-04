Devenez un véritable barista en vous offrant la machine à café De’Longhi Magnifica S à son meilleur prix avec Coolblue

Transformez-vous en barista avec la machine à café De’Longhi Magnifica S

Si vous êtes un amateur de café, vous allez forcément apprécier toutes les qualités de la machine à café De’Longhi Magnifica S. Pratique, intuitive et très facile à utiliser, elle vous permet de préparer en un instant de délicieux cafés. Avec son réservoir à grains de café de 280 grammes et son disque de broyage en acier inoxydable, la machine à café De’Longhi Magnifica S moud vos grains de café en douceur pour préserver tous leurs arômes. Elle vous propose pas moins de 13 niveaux de mouture. Résultat, à chaque tasse, vous dégustez un café parfait, aux arômes intenses. Grâce à sa puissance de 1450 watts et à ses 15 bars de pression, la machine à café De’Longhi Magnifica S vous délivre des cafés recouverts d’une crema savoureuse. Elle est parfaite pour les amateurs de cafés noirs, de l’expresso au lungo en passant par le macchiato. La machine à café De’Longhi Magnifica S est également idéale pour les amateurs de spécialités lactées. Avec sa buse vapeur, elle vous permet de préparer de délicieux cappuccinos et autres cafés lattes, recouverts d’une mousse de lait aérienne et onctueuse. Malin, vous pouvez utiliser la buse vapeur pour vous préparer des chocolats chauds, mais aussi du thé et des infusions. En vous offrant la possibilité de régler l’intensité de votre café, sa longueur et la température de l’eau, la machine à café De’Longhi Magnifica S prépare des cafés parfaits, qui vous ressemblent.

Offrez-vous la machine à café De’Longhi Magnifica S à moins de 300 € avec Coolblue

Avec la machine à café De’Longhi Magnifica S, vous n’aurez plus besoin d’aller chercher votre café dans le coffee shop du coin. Vous allez enfin pouvoir préparer des cafés dignes d’un barista dans le confort de votre maison. En plus d’être très performante, la machine à café De’Longhi Magnifica S est également très pratique. Son grand réservoir d’eau de 1,8 litres vous permet de préparer plusieurs cafés d'affilée sans avoir besoin de le remplir entre chaque tasse. Elle vous permet également de préparer 2 tasses en même temps. C’est parfait pour les matins pressés. La machine à café De’Longhi Magnifica S est habituellement vendue 340 €. En ce moment, Coolblue la propose à 299 €. C’est un prix canon pour une machine à café full automatique de cette qualité. Un conseil, profitez-en vite !