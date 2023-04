Obtenez la trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi à moins de 400 € pour une durée limitée avec Amazon

Découvrez les joies de l’électrique avec la trottinette électrique Mi3 de Xiaomi

Le retour des beaux jours est la bonne occasion pour commencer à vous déplacer en trottinette électrique. En plus de la joie de profiter du soleil, vous allez découvrir le bonheur de ne plus être coincé dans les embouteillages en ville et d’arrêter de passer des heures à chercher une place de stationnement. Pour débuter, la trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi est parfaite. Avec sa puissance de 300W, elle vous permet de rouler jusqu’à 25 km/heure et dispose d’une autonomie de 20 kilomètres grâce à sa batterie au lithium. Tout terrain, la trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi vous emmènera sur les routes et les chemins en toute facilité. Elle a même une capacité de montée de 14%, les pentes légères ne lui font pas peur ! La trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi dispose de 3 modes de conduite : le mode piéton qui va à 6km/heure, le mode standard qui peut aller jusqu’à 15km/heure et enfin le mode sport qui peut vous amener à une vitesse maximale de 25 km/heure. La trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi a été conçue pour votre sécurité. Elle dispose d’un large plateau, suffisamment confortable pour y poser les 2 pieds côte à côte et vous offrir plus de stabilité. Elle est également équipée de roues de 8,5 pouces qui absorbent les chocs, ainsi que d’un double système de freinage. Enfin, la trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi est dotée d’un écran LCD intégré à son châssis. Il vous permet de vérifier le mode de conduite, votre vitesse et le niveau de la batterie en un coup d’œil.

Économisez 12% sur le prix de la trottinette électrique Mi3 de Xiaomi avec Amazon

La trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi est très performante, elle est aussi très élégante avec son look vintage. Elle est conçue avec un alliage d’aluminium haute résistance très léger. La trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi est donc très facile à transporter avec son poids de 13 kilos. En plus, elle se plie très facilement. Vous êtes tenté par l’électrique ? Profitez vite de l’offre d’Amazon pour vous offrir la trottinette électrique Mi3 Lite de Xiaomi. Le géant du e-commerce la propose actuellement à 394,90 € au lieu de 449 €, soit 12% de remise. En plus, Amazon vous offre la possibilité de la payer en 4 fois et vous offre la livraison.