Bon plan : économisez 34% sur le prix de l’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung avec Krëfel

Découvrez la puissance de l’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung

La marque Samsung est très connue pour ses smartphones, ses télévisions et ses machines à laver. Elle est un peu moins connue pour ses aspirateurs balai, qui sont pourtant très performants. C’est le cas de l’aspirateur balai Jet 70 Premium. Très léger avec son poids de 2,63 kilos, l’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung est aussi très performant grâce à son moteur à onduleur numérique générant une puissance d’aspiration pouvant aller jusqu’à 150W. Avec lui, vous pourrez enfin dire adieu à la poussière, aux miettes et aux allergènes, que ce soit sur vos sols, mais aussi sur les murs, les plafonds, les rideaux, les canapés et sièges-auto. Son filtre à air HEPA capture avec efficacité les poussières et les allergènes et empêche les particules fines de poussière de s’échapper pour vous offrir une maison propre et saine. L’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung est livré avec une petite brosse et un petit suceur. Il se transforme en un clin d’œil en aspirateur à main, parfait pour ramasser les miettes sur votre table à manger. Grâce à son écran LCD, vous pourrez facilement contrôler le mode d’aspiration activé ainsi que son niveau de batterie. Sa batterie Lithium-ion vous offre 40 minutes d’autonomie. De quoi chasser la poussière dans toute votre maison en un seul passage.

Achetez l’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung à moins de 350 € avec Krëfel

L’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung a de nombreux atouts. Il est aussi très pratique grâce à sa fonction serpillière qui lave vos sols. Il est également doté d’un grand bac à poussière de 0,8 litres. Vous n’aurez pas besoin de le vider après chaque passage. Habituellement vendu 529 €, Krëfel propose actuellement l’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung à 349 €, soit une remise de 34%. En plus, pour tout achat de l’aspirateur balai Jet 70 Premium, Samsung vous offre une batterie supplémentaire. C’est le moment d’en profiter ! Vous avez jusqu’au 30 avril pour obtenir l’aspirateur balai Jet 70 Premium de Samsung à ce prix canon.