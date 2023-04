Conseil Shopping : comment trouver les chaussures parfaites pour courir ?

S’il ne vous fallait qu’une chose pour démarrer la course à pied, ce serait les chaussures. C’est l’accessoire indispensable pour courir sans se blesser et sans mettre à mal vos genoux, votre dos et vos articulations. Cette règle est valable pour tous, que vous soyez coureur débutant, occasionnel ou confirmé. Suivez nos conseils pour bien choisir vos chaussures de running.

Sur quel type de terrain vous entraînez-vous et à quelle fréquence ?

Ce sont les premières questions à vous poser au moment d’acheter vos nouvelles chaussures de running. Il existe des paires de chaussures pour tout type de terrain. Si vous courez sur route, optez pour une chaussure de running classique. Si vous courez en campagne ou sur des chemins, optez plutôt pour une chaussure adaptée au trail. Plus adhérente, elle vous permettra d’éviter de glisser sur des chemins parfois glissants et boueux. Si vous aimez courir sur piste, orientez-vous vers des chaussures très légères avec un amorti plus léger qui vous permet d’être bien en contact avec le sol. Si vous courrez 1 à 2 fois par semaine, vous pouvez choisir des chaussures de running milieu de gamme. Si vous courrez 3 fois par semaine ou plus, orientez-vous impérativement vers des chaussures de running haut de gamme. Pour vous équiper au meilleur prix, consultez régulièrement les promotions de Nike ou d’Adidas. Ces deux marques proposent toute l’année des chaussures de running adaptées à tous les types de terrain avec des remises pouvant aller jusqu’à -50%.