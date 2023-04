Offrez-vous la qualité 4K au meilleur prix et économisez 400 € sur le prix de la télévision TCL LED 4K 65 pouces avec Krëfel

Profitez d’images en qualité 4K avec la télévision TCL LED 4K 65 pouces

Vous pensez que les télévisions haut de gamme sont hors de prix ? C’est sans connaître le fabricant chinois TCL. Il a développé toute une gamme de téléviseur 4K et Full HD à des prix abordables. C’est le cas de la télévision TCL LED 4K. Dotée d’un écran de 65 pouces, elle vous offre des images en 4K Ultra HD d’une résolution de 3840x2160 pixels, soit 4 fois plus de pixels qu’en Full HD, c’est-à-dire 4 fois plus de netteté. En plus, la télévision TCL LED 4K est dotée d’un processeur Quad Core et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ils vous offrent des images d’une fluidité exceptionnelle. Avec la télévision TCL LED 4K vous pourrez profiter au maximum de vos films, séries et jeux vidéo sans perdre une miette des actions. En plus, la télévision TCL LED 4K est équipée de 4 haut-parleurs Dolby Atmos de 60W. Ils vous offrent un son de haute qualité. Entre des images exceptionnelles et un son de qualité, la télévision TCL LED 4K transforme votre salon en véritable salle de cinéma. La télévision TCL LED 4K est également une Smart TV qui fonctionne sous le système d’exploitation Google TV avec Google assistant intégré. Elle vous permet d’accéder très facilement à vos applications préférées comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Vidéo, YouTube et bien d’autres.

Économisez 400 € sur le prix de la télévision TCL LED 4K avec Krëfel

En plus d’être très performante, la télévision TCL LED 4K est également très élégante avec son design sans bords et son pied esthétique. Elle est également très bien équipée avec ses 3 ports HDMI, son port Ethernet LAN, sa sortie casque et ses 3 ports USB. Habituellement vendue 899 €, Krëfel propose actuellement la télévision TCL LED 4K au prix canon de 499 € soit 400 € d’économies. C’est une offre exceptionnelle à ne surtout pas manquer ! C’est très rare de pouvoir profiter d’une télévision de cette qualité à ce prix. Vous avez jusqu’au 30 avril pour en profiter.