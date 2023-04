Conseils Shopping : 5 astuces pour acheter des produits de beauté de qualité sans vous ruiner

Avis aux beautés addict ! Vous rêvez de vous acheter les dernières tendances en termes de beauté ? En suivant nos conseils, offrez les produits de beauté de grandes marques au meilleur prix. Maquillages, parfums, soins pour le corps et pour le visage ou encore accessoires de beauté, il y en a pour tous les goûts. Conseil n°1 : profiter des codes promos et des opérations spéciales des parfumeries en ligne Les parfumeries en ligne organisent régulièrement des opérations spéciales ou des ventes privées en dehors des périodes de soldes. C’est l’occasion de profiter de belles remises sur les plus grandes marques de parfum, de maquillage et de cosmétique comme Armani, Lancôme, Hermès, Guerlain, Yves Saint Laurent, Chanel, Dior et bien d’autres. Ces offres promotionnelles sont souvent organisées pour célébrer des grandes occasions comme la Saint Valentin, Noël, le Black Friday, l’arrivée du printemps ou de l’été ou encore pour Pâques. En ce moment par exemple, la parfumerie en ligne April propose des remises pouvant aller jusqu’à -25% sur de nombreux parfums, soins et maquillage. C’est également le cas de la parfumerie en ligne Ici Paris XL. Sur son e-shop, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur tous les mascaras, ou encore de 30% de remise sur la palette de maquillage Huda Beauty. Pour être certain de ne rater aucune promotion, abonnez-vous aux newsletters de vos parfumeurs préférés.

Conseil n°2 : acheter vos produits de soin de marques sur les e-shops des parapharmacies en ligne Les parapharmacies en ligne proposent souvent des prix très alléchants sur de nombreux produits de soin de grandes marques comme Caudalie, Vichy, Bioderma, Avène, Laino ou La Roche Posay. Les parapharmacies en ligne vous permettent également de prendre soin de votre beauté intérieure en vous proposant une large gamme de compléments alimentaires comme le magnésium, le collagène, les oméga 3, ou encore la kératine. La parapharmacie en ligne PharmaMarket propose actuellement des promotions pouvant aller jusqu’à -45% sur plus de 600 produits de beauté et de soin. C’est également le cas de la parapharmacie en ligne Medi-Market. Elle propose des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur de nombreux produits de soins et sur des compléments alimentaires.

Conseil n°3 : abonnez-vous aux ventes privées beauté Les ventes privées beauté vous permettent de bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -80% sur de nombreux produits de beauté : maquillage, complément alimentaires, soins pour le visage et le corps et accessoires beauté. Pour en profiter, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire sur un site de vente privée beauté comme Beauté Privée par exemple, et de choisir les ventes qui vous intéressent afin de vous offrir des produits cosmétiques à prix doux.

Conseil n°4 : abonnez-vous à une box beauté Grâce aux box beauté, chaque mois vous recevez une sélection des dernières tendances beauté. Parmi cette sélection, il y a des mini-produits, mais aussi des produits full size. Le gros avantage ? Leur prix ! En vous abonnant à la box beauté Blissim, pour 16,90 € par mois, vous recevez pour plus de 66 € de produits. Avec My Little Box, pour seulement 18,90 € par mois, vous recevez 3 produits de beauté et 2 accessoires tendances.