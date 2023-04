Dyson : profitez de cette offre exceptionnelle pour vous offrir l’aspirateur balai V11 Absolute Extra à moins de 500 € avec Krëfel

Faites votre ménage de printemps avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra

Avril est le mois idéal pour faire le ménage de printemps dans votre intérieur. Il est temps de ranger votre garde-robe d’hiver et de la remplacer par votre garde-robe de printemps et d’été, mais aussi de vider vos placards pour donner un coup de frais à votre maison. Pour vous aider à travailler avec efficacité, équipez-vous de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra. Avec sa puissance de 545 watts, c’est le meilleur pour traquer la poussière et les allergènes dans les moindres recoins de votre maison. Il est parfait pour aspirer poussières et miettes sur vos carrelages, parquets, tapis et moquettes. Il est également très efficace sur les fauteuils, canapés, sièges auto et sur les placards. Grâce à son poids léger de 3 kilos et à son bras télescopique, vous pourrez très facilement chasser les toiles de poussières sur les murs, les plafonds et les rideaux. Rien n’échappe à l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra ! Très complet, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est doté de 3 vitesses. Cela vous permet d’adapter son niveau de puissance au niveau de saleté de vos surfaces à nettoyer. Grâce à sa brosse combi et à son petit suceur, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra peut facilement passer dans les moindres recoins, même les plus étroits. L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est doté d’un écran LCD. Pratique, il vous permet de vérifier à tout moment son niveau de batterie. Grâce à ses 60 minutes d’autonomie en mode normal, vous pourrez sans peine nettoyer votre maison en un seul passage. Son autonomie est de 10 minutes en mode turbo.

Offrez-vous l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra à moins de 500 € avec Krëfel

Dite oui à une maison propre et saine facilement avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra. Une fois que vous l’aurez essayé, vous mettrez définitivement au placard votre aspirateur traîneau. En plus d’être puissant et performant, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est très facile d’entretien. Son grand bac à poussière de 0,77 litre se vide facilement dans votre poubelle. Vous n’aurez même pas besoin de toucher la poussière pour le vider. Très pratique, il se range sur son support mural. Il trouvera facilement sa place dans un cellier, une cuisine ou une buanderie. Vous l’aurez toujours à portée de main ! Habituellement vendu 599 €, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est actuellement affiché à 499 € avec Krëfel, soit 100 € de remise. C’est un prix canon pour un aspirateur de cette qualité. Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 16 avril pour en profiter.