Achat malin : offrez-vous l’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 à moins de 70 euros avec MediaMarkt

Mettez l’ambiance et gravez tous vos souvenirs avec l’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11

L’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 est l’accessoire indispensable d’un moment entre amis réussi. Avec son format compact, son poids léger de 293 grammes et sa simplicité d’utilisation, vous pourrez dégainer à tout moment l’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 pour prendre en photo vos meilleurs souvenirs de soirée. L’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 est aussi idéal pour créer une animation photo sympa lors d’un moment festif ou d’un mariage. C’est tellement sympa pour les invités de pouvoir repartir avec sa photo souvenir ! L’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 sort des tirages au format carte de crédit, 62x46mm. C’est le format idéal pour garder vos meilleures photos dans votre portefeuille, pour les afficher sur votre frigo ou dans votre chambre. L’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 est équipé d’un objectif selfie intégré très astucieux. Grâce à lui, personne ne sera mis de côté, même le photographe ! L’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 est également intelligent. Grâce à l’exposition automatique qui calcule la luminosité de l’environnement et ajuste automatiquement sa vitesse d’obturation, vos photos seront toujours réussies, même dans les endroits sombres. Les tirages réalisés avec l’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 sont de haute qualité. Ils ne s’effaceront pas avec le temps et dureront toute la vie. C’est simple, l’appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 11 est juste parfait !

