Facilitez-vous le ménage avec l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung à moins de 400 € avec Krëfel !

Dites adieu à la poussière avec l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung

En découvrant tout le potentiel et les performances de l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung, vous allez définitivement mettre votre aspirateur traîneau au placard. Avec son moteur exclusif Digital Inverter Motor qui vous offre une puissance d’aspiration pouvant aller jusqu’à 200W et à son innovation Turbo Action Brush, l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung traque la poussière et les allergènes sur tous vos sols : parquets, carrelages, tapis et moquettes. Il est également très efficace sur les murs, les plafonds et les rideaux avec son poids léger de 1,48 kilos et son bras télescopique. Sa tête pivotante à 180 degrés vous permet d’accéder facilement dans chaque recoin. L’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung vous offre un air pur et une puissance d’aspiration maximale grâce à son système Jet Cyclone. Il capture toutes les poussières, même les poussières fines aspirées dans l’aspirateur. Grâce à son système de filtration HEPA à 5 couches, l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung capture les micropoussières, les particules et les allergènes de 0,3 microns. Pratique, l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung est doté d’un écran numérique. Il vous permet de vérifier le niveau de puissance sélectionné et l’état de la batterie. Il vous indique même lorsqu’un objet obstrue la brosse. Dotée d’une batterie de 3000 mAh, l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung vous offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie. C’est le temps idéal pour nettoyer votre intérieur en un seul passage.

Le prix de l’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung est en chute libre avec Krëfel

L’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung est un concentré de puissance et de performances. Avec lui, votre maison sera propre et saine. Vous vous débarrasserez facilement de toutes les poussières, miettes et allergènes. Il est doté d’un bac à poussière de 0,8 litres qui se vide et se lave très facilement, pour vous offrir toujours plus d’hygiène. L’aspirateur balai Jet 75 Turbo de Samsung est habituellement vendu 499 €. En ce moment, Krëfel le propose à 399 €, soit 20% de remise. En plus, pour tout achat de l’aspirateur balai Jet 75 Turbo, Samsung vous offre une batterie supplémentaire. Vous avez jusqu’au 30 avril pour en profiter.