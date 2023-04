Vente Flash : facilitez-vous le ménage et profitez de 19% de remise sur le prix de l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo

Simplifiez-vous le ménage avec l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo

Avec l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo, vous allez adorer faire le ménage. En quelques secondes, cet aspirateur laveur aspire efficacement miettes, poussières, cheveux et poils d’animaux et lave et sèche vos sols simultanément. Vous n’avez plus besoin de sortir votre aspirateur, puis votre seau et votre serpillère, l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo s’occupe de tout. Il est adapté à tous les types de sols : carrelages, parquets, lino, béton ciré. Son moteur brushless et la conception exclusive de sa tête nettoient en profondeur les sols, sans oublier les plinthes. L’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo fait encore mieux pour vous faciliter la vie. Il se transforme en un instant en aspirateur à main. Avec ses 3 accessoires, mini brosse électrique, brosse dépoussiérante et suceur plat, il fait alors la chasse à la poussière et aux miettes sur vos meubles, canapés et fauteuils. L’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo est intelligent. Il est doté de la technologie iLoop. Elle permet à l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo d’adapter sa puissance d’aspiration, sa vitesse et le débit d’eau en fonction des saletés à nettoyer. Vous pouvez facilement contrôler ces paramètres sur son écran LED. L’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo est tout simplement parfait. Il dispose même d’une fonction auto-nettoyage. Son rouleau se lave automatiquement une fois placé sur sa base. En un mot, l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo est révolutionnaire !

Économisez 19% sur le prix de l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo

L’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo va vous faire gagner du temps. Avec lui, votre maison sera toujours propre et saine. Très léger avec ses 4 kilos, il se déplace très facilement dans toute la maison. Il a vraiment tout pour plaire ! Profitez de la vente flash d’Amazon pour vous l’offrir à prix canon. Habituellement vendu 459 €, l’aspirateur laveur Tineco Floor One 5 Combo est actuellement affiché à 370,64 € avec Amazon, soit 19% de remise. Profitez-en vite, vous ne le regretterez pas ! En plus, avec Amazon, vous avez la possibilité de le payer en 4 fois.