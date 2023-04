Économisez plus de 100 euros sur la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 avec les Mégas Deals de MediaMarkt !

Faites un geste pour l’environnement avec la trottinette électrique Xiaomi Pro 2

Profitez du retour des beaux jours pour laisser votre voiture, votre moto ou votre scooter au garage, et faites le choix de l’électrique en vous offrant la trottinette électrique Xiaomi Pro 2. En plus de faire un geste pour l’environnement en limitant vos émissions de CO2, vous découvrirez la liberté de circuler en ville en évitant les embouteillages, et la fin des galères pour trouver un stationnement. Dotée d’une puissance de 300W, la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 vous permet d’atteindre la vitesse de 25 km/heure. Elle dispose de 3 modes de conduite qui s'adaptent parfaitement à vos besoins. La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 démarre automatiquement en mode standard. Vous pouvez ensuite utiliser le mode piéton pour ralentir dans les zones surpeuplées. Le mode sport vous permet de prendre de la vitesse dans les lignes droites. La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 a été pensée pour votre sécurité. Elle est équipée de 2 roues de 8,5 pouces, parfaites pour aborder la route et les chemins en toute simplicité. La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 dispose de deux freins : un frein moteur à l’avant et un frein à disque à l’arrière. Intelligente, elle est dotée d’un système de récupération de l’énergie cinétique. Il permet de récupérer l’énergie à chaque freinage et de la convertir en énergie électrique utilisable pour prolonger son autonomie. La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 vous offre 45 kilomètres d’autonomie en charge complète. Elle se recharge en 9h.

Offrez-vous la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 à moins de 500 € avec Krëfel

La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 est puissante et performante. Elle est parfaite pour faciliter vos déplacements. Elle se plie simplement en 3 secondes. Avec son poids de 14,2 kilos et son format compact, vous pouvez la transporter aisément partout, sans avoir besoin de chercher une place de stationnement. La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 peut être connectée à l’application Mi Home via Bluetooth. Pratique, l’application vous permet de verrouiller ou de déverrouiller la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 depuis votre smartphone, mais aussi de vérifier l’état de la batterie, la vitesse et le kilométrage. Vendue habituellement 599,99 €, la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 est actuellement affichée au prix de 499 € avec MediaMarkt. N’attendez pas pour en profiter !