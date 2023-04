Bon plan Apple : offrez-vous les AirPods Pro à moins de 230 € avec Électro Dépôt

Écoutez vos sons préférés en toute liberté avec les AirPods Pro 2021 MagSafe

Vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fils avec un très bon rapport qualité/prix ? Ne cherchez plus, vous les avez trouvés avec les AirPods Pro 2021 MagSafe. Compacts, performants, confortables et à un prix très raisonnable, ils sont tout simplement parfaits. Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont dotés d’une puce H1 très puissante. Combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique, les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent un son d’une qualité exceptionnelle. Avec eux, vous allez redécouvrir vos musiques préférées dans une autre dimension. Pratique, les AirPods Pro 2021 MagSafe disposent de 2 modes d’écoute pour s’adapter à tous vos besoins. Le mode réduction active du bruit vous immerge totalement dans vos contenus audios en bloquant les bruits ambiants. Si vous avez envie ou besoin d’entendre les bruits ambiants, par exemple pour ne pas louper l’annonce de votre train, sélectionnez alors le mode transparence. Il vous permet de profiter de votre musique ou de votre podcast, tout en écoutant les bruits extérieurs. Pour passer d’un mode à l’autre, c’est très simple. Il vous suffit d’appuyer sur le capteur de pression situé sur les AirPods Pro 2021 MagSafe. Ce capteur de pression permet également de monter ou de baisser le volume sonore, mais aussi de changer de contenu ou de prendre un appel. Enfin, les AirPods Pro 2021 MagSafe ne vous lâcheront jamais. Ils disposent de 4,5 heures d’autonomie sans recharge intermédiaire. Ils peuvent vous offrir jusqu’à 24 heures d’écoute avec plusieurs charges dans leur boîtier de charge Magsafe.

Électro Dépôt affiche les AirPods Pro 2021 MagSafe à leur meilleur prix

Les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent un son d’une qualité exceptionnelle. En plus, ils sont très confortables. Ils sont livrés avec 3 embouts en silicone. Ils vous permettent d’ajuster parfaitement les écouteurs à vos oreilles. Vous pouvez les garder des heures sans risquer de les perdre ou d’avoir des douleurs. Profitez-vite du nouvel arrivage d’Électro Dépôt pour vous offrir les AirPods Pro 2021 MagSafe au meilleur prix. Le spécialiste du high-tech les affiche au prix canon de 229 €. Un conseil, foncez !