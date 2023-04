Optez pour le barbecue Weber Master Touch en promo à moins de 330 euros avec Coolblue

Devenez un expert des grillades avec le barbecue Weber Master Touch

La saison des barbecues et des repas pris à l’extérieur est lancé pour le plus grand plaisir de tous. Quoi de plus agréable que de se retrouver entre amis et en famille et de déguster de bonnes grillades ? Le barbecue est un accessoire super convivial, un indispensable d’un printemps et d’un été réussis. Pour cuisiner les meilleures grillades, équipez-vous d’un de l’un des meilleurs barbecues sur le marché avec le barbecue Weber Master Touch. Le barbecue Weber Master Touch mesure 57 centimètres. Il est parfait pour cuisiner pour 12 personnes. Très polyvalent, le barbecue Weber Master Touch vous permet de cuisiner facilement viandes, poissons, brochettes et légumes grillés. Grâce à son système Gourmet BBQ System (GBS), vous pouvez remplacer la grille de cuisson par une poêle à frire, un wok ou une grille à saisir. Autant d’accessoires qui multiplient ses possibilités. Avec le barbecue Weber Master Touch, vous pouvez saisir, fumer, rôtir, griller et mijoter de nombreux plats. Le barbecue Weber Master Touch est équipé d’un couvercle avec thermomètre intégré. Le couvercle permet de bien répartir la chaleur sur la grille pour vous offrir des cuissons savoureuses. Grâce au thermomètre, vous contrôlez facilement la température pour des cuissons parfaites. Facile à entretenir, le barbecue Weber Master Touch est équipé du système One Touch. Il vous permet d’ouvrir les grilles de ventilation d’un seul mouvement et de laisser tomber la cendre dans le récupérateur de cendres, pour ensuite la jeter en toute simplicité.

Offrez-vous le barbecue Weber Master Touch à moins de 230 € avec Coolblue

Le barbecue Weber Master Touch vous offre tellement de possibilités de cuissons que vous aurez envie de l’allumer chaque jour ! Le barbecue Weber Master Touch est doté de 2 poignées, très pratiques pour y déposer vos ustensiles. Il est livré avec sa housse de protection, un mesureur de briquette, une grille de cuisson avec système GBS et 2 paniers pour charbon de bois. Vous avez l’eau à la bouche ? Profitez-vite de l’offre de Coolblue pour vous offrir le barbecue Weber Master Touch. Habituellement vendu 368,99 €, il est actuellement affiché à 329 € soit près de 40 € de remise.