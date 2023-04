Bon plan Dyson : économisez 100 € sur l'aspirateur-balai V11 Absolute Extra avant qu'il ne soit trop tard !

Quel est l'aspirateur sans fil Dyson le plus puissant ?

L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est un aspirateur balai qui comprend de nombreux avantages. Parmi eux, on peut citer sa grande puissance d’aspiration de 545 W faisant de lui aujourd’hui l’un des aspirateurs balai les plus puissants construits par Dyson. Capturez la poussière, les poils d’animaux et autres saletés pour un intérieur sain en toute simplicité. Grâce à son autonomie de 60 minutes, passez l’aspirateur en toute sérénité sans risquer de tomber en panne. Pour une aspiration en profondeur, profitez de son mode Turbo jusqu'à 10 minutes en continu. Le Dyson V11 Absolute Extra dispose également d’un écran LCD vous permettant de suivre en temps réel le temps de batterie restant et rédige également un rapport de ce qui a été aspiré pour vous aider à organiser votre séance de ménage. L’un des modes les plus intéressants de cet aspirateur est sans aucun doute le “Normal” étant peu énergivore et déclenchant automatiquement le mode “Turbo” dès que l’aspirateur estime que c’est nécessaire. L’entretien du Dyson V11 Absolute Extra est simple. Il vous suffit après chaque séance de vider le bac à poussière d’une capacité de 0,77l directement dans la poubelle à l’aide d’une pression. Le filtre de votre nouveau compagnon de ménage est également lavable. Une fois votre séance de nettoyage terminée, déposez votre aspirateur balai sans fil sur sa station de charge murale.

Où commander le Dyson V11 Absolute Extra au meilleur prix ?

Dyson est connu pour son expertise mais cette dernière a un coût. Si vous souhaitez profiter de la qualité Dyson au meilleur prix, certains e-commerçants proposent régulièrement des offres très intéressantes sur les aspirateurs balais de la marque. En temps normal, le Dyson V11 Absolute Extra est vendu à 599 euros mais grâce à une réduction de 100 euros, vous pouvez le commander pour 499 euros sur Krëfel. Si vous souhaitez profiter de ce rabais de 17% sur ce modèle de qualité, ne tardez pas ! En effet, la promotion n’est valable que jusqu'au 16 avril. Il ne vous reste plus qu’un jour pour profiter de cette offre exceptionnelle !