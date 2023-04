Conseil Shopping : quels sont les critères à prendre en compte pour acheter un nouveau smartphone ?

De nos jours, le marché propose de nombreuses références de smartphones. A côté des marques très connues et réputées comme Apple et Samsung, d’autres marques tirent leur épingle du jeu en proposant des smartphones performants à des prix abordables. C’est le cas de Huawei, Xiaomi ou encore OnePlus. Suivez nos conseils pour choisir le modèle qui vous convient parfaitement.

Les smartphones dernière génération disposent la plupart du temps d’un grand écran, ce qui n’est pas forcément adapté à tous les usages et à tous les besoins. Si vous avez une petite main ou si vous souffrez d’arthrose, utiliser un grand écran peut être compliqué pour vous. Il est alors préférable de vous orienter vers un smartphone comme l’iPhone SE d’Apple , parfait avec son écran de 4,7 pouces. Si vous jouez essentiellement aux jeux vidéo ou si vous aimez regarder des films depuis votre smartphone, optez plutôt pour un écran de plus de 6 pouces. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro propose par exemple un grand écran de 6,7 pouces.

Conseil n°3 : la qualité de l’appareil photo correspond-elle à vos besoins ?

Si vous êtes créateur de contenus, ou passionné de photo et de vidéo, ne lésinez pas sur la qualité de l’appareil photo. Au-delà du nombre de mégapixels proposés, vérifiez que le smartphone dispose de la fonction HDR, d’un zoom puissant et d’un objectif grand angle et ultra grand-angle. Vous devez également avoir la possibilité de tourner vos vidéos en 4K et de faire des retouches. Parmi les smartphones très performants en termes de photo et de vidéo, il y a le Samsung Galaxy S22 Ultra et le Samsung Galaxy S23 Ultra. La gamme des iPhones 14 est également parfaite.