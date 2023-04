Conseil Shopping : comment choisir les meilleurs équipements pour son sport préféré ?

Entre les e-shops des grandes marques de sportswear ou les magasins de sport généralistes, il est parfois difficile de s’y retrouver pour choisir l’équipement parfaitement adapté à votre pratique sportive. Pour vous offrir le bon équipement au meilleur prix, suivez nos conseils.

Bien choisir son équipement pour une pratique sportive en extérieur

Avec le retour des beaux jours, vous avez envie de reprendre une activité sportive en extérieur comme le running ou la marche rapide. C’est une très bonne idée, cela vous permet de vous oxygéner et de faire le plein de vitamine D. Au début du printemps, les journées sont encore un peu fraîches, il faudra attendre encore quelques semaines avant de sortir les shorts. Équipez-vous alors d’un legging comme le legging de running Nike Swoosh Run, parfait pour le printemps avec sa coupe 7/8ème, ou encore le legging pour homme Nike Pro Warm. Si vous pratiquez votre sport le matin ou le soir, gardez encore votre haut de sport anti-transpirant à manches longues. Si vous pratiquez le midi, vous pouvez déjà tenter de ressortir vos t-shirts à manches courtes comme le t-shirt Nike Sportswear Club. Évitez le coton, et privilégiez des matières techniques qui évacuent la transpiration. Dans tous les cas, prévoyez d’ajouter une veste sans manche comme la veste sans manche Nike Therma Fit Repel. Elle vous réchauffera avant et après votre pratique sportive.