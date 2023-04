N’attendez pas l’arrivée des beaux jours pour faire le plein de protections solaires à prix mini avec Medi-Market

Protégez votre peau du soleil dès le printemps

Après un long hiver, l’envie de s’exposer dès que le soleil pointe le bout de son nez est très forte. Prendre le soleil est bon pour le moral. Cela permet de faire le plein de vitamine D ! Cependant ne vous exposez jamais plus de 15 minutes au soleil sans protection solaire au risque de brûler votre peau, même au printemps. Dans nos régions moins ensoleillées, on a tendance à ne pas se méfier du soleil. Et pourtant, même par temps nuageux, il brûle. En ce moment, la parapharmacie Medi-Market propose des remises pouvant aller jusqu’à moins 56% sur une large sélection de produits solaires. Vous y trouverez des crèmes et des sprays solaires pour le visage et le corps, mais aussi des sticks lèvres et des soins après-soleil de grandes marques comme Avène, Bioderma, SVR, Apivita, Eucerin, Uriage, Idsin, Vichy et bien d’autres. C’est le bon moment pour faire le plein de produits solaires à prix mini !

Faites le plein de protections solaires à petit prix avec Medi-Market

Au printemps, la priorité est de protéger votre visage, plus souvent exposé au soleil que votre corps. La parapharmacie en ligne Medi-Market propose par exemple la protection solaire pour le visage Sun Oil Control SPF30 de la marque Eucerinà 10,01 € au lieu de 22,51 €, soit 56% de remise. Elle est parfaite pour les peaux à imperfections. Pour éviter de choisir entre un fond de teint et une protection solaire, Medi-Market propose également la crème teintée Fotoprotector Fusion SPF50 d’Idsinà 20,99 € au lieu de 35,70 €, soit 41% de remise. Cette protection teintée est adaptée aux peaux atopiques et sensibles. Pendant les vacances de Pâques, vous allez peut-être profiter de la plage. Pensez à vous protéger avec une protection solaire indice 50. Le spray solaire haute protection Sun Secure SPF50 de SVR est affiché à 17 € au lieu de 26,18 €, soit 35% de remise. Pour les enfants, misez sur les protections solaires Avène. Elles sont disponibles au format lait très haute protection SPF50+à 19,49 € au lieu de 21,90 € soit 11% de remise, ou au format spray très haute protection SPF50+ à 16,30 € au lieu de 25,89 €, soit 37% de remise. De nombreux autres produits solaires sont proposés à des prix très intéressants. Foncez-vite sur le site de Medi-Market pour les découvrir.