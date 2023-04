Il vous reste 3 jours pour profiter des Mid Season Sales de Sarenza et économiser jusqu’à -70% sur de nombreux articles

Passez votre garde-robe en mode printemps avec Sarenza

Il est temps de faire de bonnes affaires. Jusqu’au 18 avril, l’e-shop multimarques Sarenza propose des remises exceptionnelles pour fêter le retour du printemps et l’arrivée de la mi-saison. C’est l’occasion de faire le plein de bonnes affaires et de profiter de réductions pouvant aller jusqu’à -70% sur de nombreux articles. Que vous ayez besoin de sandales, d’escarpins, de baskets, d’une robe, d’un top ou encore d’un pantalon, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les articles proposés par Sarenza. Vous y retrouverez de grandes marques comme Tommy Hilfiger, Adidas, Victoria, Lacoste, New Balance, Tamaris, Nike, Jonak, No Name, Levi’s, Vila et bien d’autres. Un conseil, ne tardez pas à aller repérer les articles qu’il vous faut. Il vous reste 3 jours pour en profiter.

Jusqu’à -70% de remise avec Sarenza

Avec les Mid Season Sales, Sarenza vous offre la possibilité de renouveler votre garde-robe à prix canon. Le e-shop propose par exemple le sac en bandoulière en cuir de la célèbre marque américaine Coachà 162,50 € au lieu de 324,99 €, soit 50% de remise. C’est une très belle remise pour un sac de cette qualité. Vous trouverez aussi les iconiques Converses basses blanches. Elles sont proposées à 56 € au lieu de 69,99 €, soit 20% de remise. C’est la paire indispensable du dressing de printemps/été. Pour vous tenir chaud pendant les soirées fraîches de la mi-saison, Sarenza propose la veste en laine La Petite Française au prix canon de 167,50 € au lieu de 334,99 € soit 50% de remise. Elle sera parfaite avec un jean ou un pantalon blanc avec son style ethnique. Quand on parle de baskets iconiques, on pense aussi aux fameuses Stan Smith d’Adidas. Sarenza les propose à 88 € au lieu de 109,99 €, soit 20% de remise. New Balance fait un retour en force cette année. Vous pourrez retrouver le modèle très printanier MR530W à 88 € au lieu de 109,99 €, soit 20% de remise. De nombreux autres articles sont disponibles avec des remises pouvant aller jusqu’à -70%. Dépêchez-vous d’en profiter. Le compte à rebours est lancé, il vous reste 3 jours pour vous faire plaisir.