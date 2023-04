Conseil Shopping : 5 astuces pour économiser de l'argent en faisant ses courses en ligne

C’est un fait, le prix du panier moyen au supermarché a bien augmenté ces derniers mois. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le budget des ménages. Néanmoins, ce n’est pas une fatalité. Il suffit de connaître les astuces qui vous permettent de faire des économies sur vos courses, et tout cela sans vous priver !

C’est la base quand on cherche à faire des économies. L’idéal est de faire vos menus pour la semaine pour n’acheter que ce dont vous avez vraiment besoin. Pour finaliser votre liste de course, faites le point de ce qu’il vous reste dans vos placards. On a parfois tendance à acheter systématiquement certains articles alors qu’on a tout ce qu’il faut à la maison. Faire la liste de vos besoins et vos menus pour la semaine vous permet d’éviter le gâchis et la surconsommation. En plus, cela fait du bien à votre budget.

C’est le bon plan pour profiter des meilleurs tarifs sur de nombreux produits. Acheter en gros vous permet de réaliser des économies pouvant aller jusqu’à -80%. C’est le cas avec le service Collect&Go Deals de Colruyt. Il vous permet d’acheter en lot des produits de la vie courante non périssables comme la lessive, les tablettes lave-vaisselle, le gel douche, le dentifrice, les shampoings, le nettoyant ménager et bien d’autres. En plus de vous permettre des faire des économies, vous aurez toujours du stock à la maison !

Astuce n°3 : Profitez des bons de réductions

Il y a plusieurs options pour profiter de bons de réductions. Si vous êtes habitué à faire vos courses dans une enseigne, elle propose certainement un programme de fidélité et des catalogues de promotions. En complément, vous pouvez télécharger des applications comme Shopmium ou My Shopi. Ces applications vous proposent des coupons de réduction ou du cashback dans de nombreuses enseignes, alimentaires ou non. Ces offres sont souvent cumulables avec vos offres fidélité.

Astuce n°4 : Comparez les prix

Difficile de comparer les prix quand on est en train de naviguer dans les rayons d’un supermarché. C’est beaucoup plus simple de comparer les prix quand on fait ses courses en ligne. Vérifiez les prix au kilo, les prix à l’unité peuvent être trompeurs. Il existe des applications qui vous permettent de comparer les prix comme Prixing. En scannant le code barre d’un article, il vous indique où vous pouvez le payer le moins cher autour de vous.

Astuce n°5 : Pensez aux sites de déstockage

Certains produits alimentaires ne peuvent plus être vendus au-delà d’une certaine date, tout en restant consommables. Cela concerne essentiellement les produits d’épicerie sucrés et salés. Vous pouvez les retrouver à des prix très réduits sur certains sites ou magasins de déstockage.

