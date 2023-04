Découvrez vite ces 3 bons plans à payer avec vos écochèques avant qu'il ne soit trop tard !

Faites-vous plaisir en payant avec vos écochèques

Vous n’y pensez peut-être pas toujours, mais vous pouvez payer de nombreux articles avec vos écochèques. En effet, ils permettent d’acheter des biens de consommations durables et doux pour l’environnement. Cela concerne aussi bien les articles électroménagers de catégorie A comme les machines à laver ou les sèche-linges, que les mobilités douces. Et oui, il est possible de s’offrir une trottinette électrique et de la payer avec des écochèques. Vous pouvez même changer de smartphone ou de tablette et les payer avec des écochèques s’ils sont reconditionnés. C’est un très bon plan pour économiser de l’argent et agir pour la planète. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations pour savoir comment utiliser au mieux vos écochèques. Krëfel, le spécialiste de l’électroménager et du high-tech propose de nombreux produits que vous pouvez payer avec des écochèques, en magasin ou en ligne. Pour savoir si le produit qui vous plait est concerné, vérifiez qu’il porte l’étiquette verte « éco » sur sa description.

Ne ratez pas ces 3 bons plans à payer avec des écochèques avec Krëfel

Vous souhaitez réaliser un maximum d’économie ? C’est possible avec ces 3 bons plans de Krëfel. Ils vous permettent de payer en écochèques tout en bénéficiant d’une remise supplémentaire jusqu’au 30 avril. Il s’agit de :