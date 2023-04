Profitez vite de cette remise exceptionnelle pour vous offrir le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control à moins de 200 € avec Amazon

Entretenez vos extérieurs avec le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control

Le soleil est enfin de retour. C’est le bon moment pour redonner vie à vos extérieurs pour en profiter tout l’été. Après un long hiver, votre terrasse est certainement poussiéreuse et peut-être infestée de mousse. Votre mobilier de jardin doit également faire grise mine. Pour vous aider à donner une seconde jeunesse à vos extérieurs, aidez-vous du nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control. Avec sa puissance de 1800 watts et sa pression de 130 bars, le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control est votre meilleur allié pour déloger mousses, poussières et pollution de votre terrasse. Il est également très efficace sur les murs, les allées et les clôtures. Votre mobilier de jardin est poussiéreux ? Nettoyez-le avec le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control. S’il est en bois, il vous suffira ensuite d’y poser une lasure ou une huile de protection et il sera comme neuf. Le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control est parfait pour nettoyer vos extérieurs, il est également très utile pour nettoyer en douceur voitures, motos, vélos, trottinettes et tondeuses. C’est vraiment l’accessoire indispensable à avoir quand on a une maison. Le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control est doté d’un pistolet haute pression et de 2 lances avec raccord Quick Connect. Son niveau de pression peut se régler sur sa lance Click Vario Power. Pratique, son écran LED vous permet de contrôler à tout moment vos réglages et de les adapter si besoin. Il est vraiment parfait.

Obtenez le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control à moins de 200 € avec Amazon

Le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control est très complet. Il vous aidera à entretenir votre maison sans effort. Grâce à son application Home & Garden, Kärcher vous livre de nombreux conseils, notamment sur les réglages à mettre en place pour nettoyer vos surfaces efficacement, sans les abîmer. Vous êtes tentés par les performances du nettoyeur haute pression Kärcher K4 Power Control ? Habituellement vendu 299,99 €, il est actuellement affiché au prix canon de 199 € avec Amazon. Cela représente 34% de remise. Un conseil, foncez ! Un nettoyeur haute pression Kärcher à ce prix-là, c’est exceptionnel.