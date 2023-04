Stocks PS5 : découvrez la liste des revendeurs belges !

PlayStation 5 : la pénurie de stocks difficile à combler par Sony !

Lancée en novembre 2020, la PlayStation 5 de Sony a provoqué un engouement mondial, avec une forte demande de la part des joueurs. Cependant, depuis son lancement, les stocks de la célèbre console ont été très limités, ce qui a laissé de nombreux fans frustrés et en attente de nouvelles livraisons. En Belgique, la situation n'est pas différente, et les joueurs attendent désespérément de mettre la main sur la console de nouvelle génération. Malgré la forte demande, les détaillants de jeux vidéo en Belgique ont du mal à maintenir les stocks de la PS5 en raison d'une production limitée et de difficultés liées à la pandémie de COVID-19. La situation en Belgique est similaire à celle d'autres pays européens tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, où la demande pour la PS5 a également été élevée, entraînant une pénurie de stocks. De nombreux revendeurs ont mis en place des systèmes de précommande pour tenter de répondre à la demande, mais même cela n'a pas suffi à satisfaire les consommateurs.

PS5 en Belgique : les joueurs vont sauter sur les nouvelles livraisons !