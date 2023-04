Bon plan Apple : offrez-vous l’iPhone 12 mini à moins de 450 euros grâce à cette astuce !

Découvrez tout le potentiel de l’iPhone 12 mini

Moins connu que l’iPhone 12 ou que l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 mini a pourtant tout d’un grand. Avec son format plus compact et son écran Super Retina XDR de 5,4 pouces, il est parfait pour les petites mains, ou tout simplement si vous souhaitez transporter facilement votre iPhone dans une poche. L’iPhone 12 mini est doté d’une puce A14 Bionic, la même puce que l’iPhone 12 Pro. Elle lui offre des performances et une puissance à couper le souffle. Avec l’iPhone 12 mini, vos téléchargements sont rapides. Vous pouvez également regarder vos vidéos préférées en streaming en toute fluidité. Les amateurs de photos et vidéos vont être séduits par l’appareil photo de l’iPhone 12 mini. Avec son grand angle et son ultra grand angle de 12 mégapixels, vous pourrez graver tous vos souvenirs en haute qualité, même en cas de faible éclairage. Sans parler de vos selfies et de vos appels vidéo. Ils seront toujours parfaits grâce à son capteur avant de 12 mégapixels. L’écran de l’iPhone 12 mini est conçu en Ceramic Shield. Il est 4 fois plus résistant aux chutes et ne craint absolument pas les liquides ni la poussière. Grâce à sa certification IP68, il est étanche jusqu’à 1 mètre. Vous pourrez le transporter partout sans craindre de le faire tomber. Enfin, l’iPhone 12 mini vous offre jusqu’à 15 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 2227 mAh. Il dispose également de la charge rapide avec MagSafe. En un mot, il ne vous lâchera jamais.

Offrez-vous l’iPhone 12 mini 128 Go à moins de 450 € avec Back Market

Vous êtes séduit par les performances de l’iPhone 12 mini ? Vous allez adorer le prix de sa version 128 Go proposé par Back Market. Habituellement vendu neuf au prix de 739 €, le spécialiste du reconditionné propose actuellement l’iPhone 12 mini 128 Go reconditionné en parfait état au prix canon de 440,18 €. Cela vous permet d’économiser près de 300 €. En achetant un smartphone reconditionné, vous faites des économies et en plus, vous faites un geste pour l’environnement ! Un conseil, n’hésitez plus. Avec Back Market, votre iPhone 12 mini est garanti 12 mois, et les retours sont gratuits pendant 30 jours.