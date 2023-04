Samsung : profitez pour une durée très limitée de -34% sur l’aspirateur balai Jet 70 Premium !

Aspirateur Balai Samsung Jet 70 Premium : le compagnon idéal pour un nettoyage impeccable !

Vous êtes à la recherche d'un aspirateur performant et facile d'utilisation pour nettoyer votre maison en profondeur ? Alors ne cherchez plus, l'aspirateur balai Samsung Jet 70 Premium est la solution idéale pour vous ! Cet aspirateur sans fil Samsung est équipé d'un moteur Digital Inverter qui génère une puissance d'aspiration remarquable de 410 watts, permettant ainsi de nettoyer rapidement et facilement même les saletés les plus tenaces. Cet aspirateur balai Samsung est également équipé d'une brosse motorisée avec des poils en nylon pour éliminer efficacement les poils d'animaux et les impuretés incrustées dans les tapis et moquettes. De plus, sa batterie amovible de 21,6 V offre une autonomie allant jusqu'à 40 minutes, vous permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Et si cela ne suffisait pas, la batterie amovible vous permet de la remplacer facilement si nécessaire. Cet aspirateur balai est également très facile à utiliser, grâce à son système de vidange hygiénique qui vous permet de vider le réservoir de poussière d'une simple pression sur un bouton. Vous l’aurez compris, l'aspirateur balai Samsung Jet 70 Premium est un appareil performant, pratique et facile à utiliser, qui vous permettra de nettoyer votre maison en profondeur en un temps record !

Profitez de l'offre exceptionnelle Krëfel : l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Premium à -34% !

Avec ses caractéristiques haut de gamme et sa qualité de fabrication exceptionnelle, l’aspirateur sans fil Samsung Jet 70 Premium vous offrira un nettoyage puissant et efficace sur toutes les surfaces. De plus, il est disponible chez Krëfel à un prix exceptionnel de 349€ au lieu de 529€, soit une remise immédiate de -34%. Ne ratez pas cette occasion de vous procurer un aspirateur balai de qualité à un prix optimisé. L'aspirateur balai Samsung Jet 70 Premium est livré avec de nombreux accessoires pratiques, tels que des brosses pour les surfaces délicates, une mini-brosse motorisée pour les petits espaces, une rallonge flexible pour atteindre les endroits difficiles d'accès et bien plus encore. N’attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle chez Krëfel pour vous procurer un aspirateur balai de qualité à un prix avantageux et ne laissez plus aucune poussière s'accumuler chez vous !