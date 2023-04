Économisez plus de 200 euros sur la trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway avec MediaMarkt !

Passez à l’électrique avec la trottinette Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway

L’hiver, vous appréciez de vous déplacer en transport en commun ou confortablement assis dans votre voiture ? Profitez du printemps pour changer vos habitudes et essayer de vous déplacer en trottinette électrique. C’est un choix que vous ne regretterez pas. Vous pourrez enfin dire adieu aux embouteillages et aux galères de stationnement, et vous ne dépendrez plus des horaires des transports en commun. Pour démarrer, la trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway est idéale. Avec sa puissance de 350W, elle vous permet d’atteindre la vitesse de 25km/heure. Pratique, elle dispose d’une autonomie de 65 kilomètres. Cela vous permet de vous déplacer toute une journée sans avoir besoin de la charger. Vous avez besoin de faire plus de 65 kilomètres ? Grâce à son chargeur intégré, vous pouvez la brancher facilement lors de vos rendez-vous, sans avoir à transporter un adaptateur. La trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway a été conçue pour vous offrir le maximum de sécurité. Elle est dotée de 2 pneus tubeless de 10 pouces. Très robustes, ils disposent d’une couche anti-crevaison. La trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway est équipée de 2 freins : un frein à tambour mécanique à l’avant et un frein électrique à l’arrière. Son système de freinage est régénératif. Il recycle l’énergie générée par les roues pendant la conduite, ce qui vous permet d’économiser un maximum de batterie. Pour votre sécurité, la trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway est également dotée d’une lampe avant de 2,5 watts et de réflecteurs certifiés E-MARK à l’avant, sur les côtés et à l’arrière. Avec la trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway, vous découvrirez les joies de la mobilité douce, en toute sécurité.

Le prix de la trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway est en chute libre avec MediaMarkt

La trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway est un excellent choix pour passer à l’électrique. Elle est performante. Elle vous offre une grande autonomie et se charge en seulement 6 heures. Enfin, elle est très complète. Son écran LCD tactile vous permet de vérifier à tout moment le niveau de la batterie, mais aussi de sélectionner votre mode de conduite parmi les 3 proposés (éco, drive et sport). Vous êtes séduit ? Profitez de la remise de MediaMarkt pour vous l’offrir au meilleur prix. Dans le cadre des Méga Deals, MediaMarkt vous propose actuellement la trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G30E II de Segway à 666 € au lieu de 899 €, soit 233 € d’économies. Un conseil, profitez-en vite !