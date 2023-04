Sèche-linges, machines à laver, lave-vaisselles... payez vos nouveaux appareils respectueux de l'environnement par écochèques avec Krëfel !

Profitez de la semaine de la planète de Krëfel pour renouveler vos appareils électroménagers

C’est le bon moment pour renouveler votre équipement électroménager et opter pour des appareils respectueux de l’environnement. Dans le cadre de la semaine de la planète, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager Krëfel propose des remises sur de nombreuses références de machines à laver, frigos, congélateurs, lave-vaisselles, sèche-linges et cuisinières de catégorie A. Vous y trouverez des appareils électroménagers de grandes marques comme Samsung, Miele, AEG, Bosch, Haier, Whirlpool, Siemens ou encore Hoover. Les promotions proposées par Krëfel peuvent aller jusqu’à -20%. En plus, s’agissant uniquement d’appareils électroménagers respectueux de l’environnement, vous pouvez les payer avec vos écochèques. Profitez-en vite. Il serait dommage de rater ce double bon plan !

