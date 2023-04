Conseil Shopping : comment choisir le meilleur équipement pour son bureau à domicile ?

Pour bien travailler depuis chez soi, il est préférable de s’aménager un endroit dédié. Cela évite de monopoliser la table de cuisine ou de salon, ou de travailler depuis votre canapé. Votre bureau à domicile doit être confortable et doit vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. C’est primordial pour prendre soin de votre santé, mais aussi pour vous aider à rester concentré.

Bien choisir son bureau

Si vous n’avez pas de bureau chez vous, et que vous devez travailler depuis votre salon ou votre chambre à coucher, il est aujourd’hui possible de trouver des bureaux qui s’intègrent parfaitement à votre intérieur. Choisissez un modèle assez petit, qui pourra facilement se glisser à côté d’une fenêtre, sous un escalier ou encore entre 2 meubles. Amazon propose par exemple le bureau Vasagle, très tendance avec son design industriel et ses dimensions de 80x50x76cm. Il a le look d’une petite console et s’intégrera parfaitement dans une décoration moderne. Amazon le propose à 45,99 € au lieu de 52,99 €, soit 13% de remise. Vous n’aimez pas rester assis toute une journée devant votre ordinateur ? Optez pour un bureau assis/debout. Amazon propose le modèle de bureau assis/debout de Songmics à 178,99 € au lieu de 199,99 €, soit 6% de remise. Il est très design avec ses pieds noir et son plateau en bois. Ses dimensions de 60x120cm sont parfaites pour s’intégrer dans les plus petits espaces. Il peut s’élever jusqu’à 1m20.